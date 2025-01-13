Фьюри после поражения от Усика объявил, что уходит из бокса

Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в боксе после второго поражения от украинца Александра Усика, пишет УНН со ссылкой на Eurosport.

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"Я собираюсь сделать это коротко и ясно, но я хотел бы объявить о своем уходе из бокса", - сказал Фьюри в видео, опубликованном в социальных сетях.

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Фьюри в прошлом месяце не удалось вернуть титул чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика.

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