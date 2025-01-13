Фьюри после поражения от Усика объявил, что уходит из бокса
Киев • УНН
Британский боксер Тайсон Фьюри заявил о завершении своей карьеры в боксе. Решение принято после второго поражения от украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелом весе.
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в боксе после второго поражения от украинца Александра Усика, пишет УНН со ссылкой на Eurosport.
Детали
"Я собираюсь сделать это коротко и ясно, но я хотел бы объявить о своем уходе из бокса", - сказал Фьюри в видео, опубликованном в социальных сетях.
Дополнение
Фьюри в прошлом месяце не удалось вернуть титул чемпиона мира в супертяжелом весе против Александра Усика.
Усик стал "Лучшим боксером года" после двух побед над Фьюри в 2024 - The Ring12.01.25, 08:54 • 28626 просмотров