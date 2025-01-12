Усик стал "Лучшим боксером года" после двух побед над Фьюри в 2024 - The Ring
Киев • УНН
Александр Усик получил звание "Лучший бойцом года" от The Ring. Украинский чемпион дважды победил Тайсона Фьюри и сохранил все чемпионские пояса в тяжелом весе.
Украинский чемпион Александр Усик закрепил свой статус легенды бокса, получив звание "Боец года". Об этом сообщает The Ring, передает УНН.
Детали
В 2024 году он дважды одолел Тайсона Фьюри, одержав безоговорочную победу в реванше, который состоялся 21 декабря.
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Победа во втором поединке, проведенном на Kingdom Arena в Саудовской Аравии, стала кульминацией года для Усика. Он одолел своего соперника единогласным решением судей со счетом 116-112. Этот результат окончательно развеял сомнения, возникшие после их первого боя, в котором Усик выиграл раздельным решением судей.
Для 37-летнего украинца 2024 год стал триумфальным, ведь он удержал титулы чемпиона по версиям WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring в тяжелом весе, подтвердив свою доминантную позицию в мировом боксе. Первая победа над Фьюри принесла Усику статус полноценного чемпиона эры четырех поясов, а вторая - укрепила его репутацию как одного из величайших боксеров современности.
Во время первого боя Усик почти завершил все нокаутом в девятом раунде, когда отправил Фьюри в нокдаун. Хотя британский боксер дошел до финального гонга, это не помешало украинцу одержать победу. Реванш подтвердил неоспоримое преимущество Усика, оставив его на вершине рейтинга лучших бойцов независимо от весовой категории.
Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри20.05.24, 14:37 • 14867 просмотров