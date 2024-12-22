Сохранил звание абсолютного чемпиона мира по боксу: Усик выиграл у Фьюри бой-реванш

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся матч-реванш, в котором украинский боксер Александр Усик во второй раз победил британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщаю DAZN Boxing, передает УНН.

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12-раундовый поединок завершился победой Усика, который одержал 23-ю победу подряд в профессиональной карьере, из которых - 12 нокаутов.

Александр защитил титулы чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской организации (IBO) и (The Ring) в супертяжелом весе (хевивейт).

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