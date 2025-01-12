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Усик став "Найкращим боксером року" після двох перемог над Ф'юрі у 2024 - The Ring

Усик став "Найкращим боксером року" після двох перемог над Ф'юрі у 2024 - The Ring

Київ • УНН

 • 35053 перегляди

Олександр Усик отримав звання "Найкращий бійцем року" від The Ring. Український чемпіон двічі переміг Тайсона Ф'юрі та зберіг усі чемпіонські пояси у важкій вазі.

Український чемпіон Олександр Усик закріпив свій статус легенди боксу, отримавши звання "Боєць року". Про це повідомляє The Ring, передає УНН.

Деталі  

У 2024 році він двічі здолав Тайсона Ф’юрі, здобувши беззаперечну перемогу в реванші, який відбувся 21 грудня. 

Зберіг звання абсолютного чемпіона світу з боксу: Усик виграв у Ф'юрі бій-реванш 22.12.24, 01:41 • 23717 переглядiв

Перемога в другому поєдинку, проведеному на Kingdom Arena в Саудівській Аравії, стала кульмінацією року для Усика. Він здолав свого суперника одноголосним рішенням суддів із рахунком 116-112. Цей результат остаточно розвіяв сумніви, що виникли після їхнього першого бою, в якому Усик виграв роздільним рішенням суддів. 

Для 37-річного українця 2024 рік став тріумфальним, адже він утримав титули чемпіона за версіями WBA, WBC, WBO, IBF і The Ring у важкій вазі, підтвердивши свою домінантну позицію у світовому боксі. Перша перемога над Ф’юрі принесла Усику статус повноцінного чемпіона ери чотирьох поясів, а друга – зміцнила його репутацію як одного з найвидатніших боксерів сучасності. 

Під час першого бою Усик майже завершив усе нокаутом у дев’ятому раунді, коли відправив Ф’юрі в нокдаун. Хоча британський боксер дійшов до фінального гонгу, це не завадило українцю отримати перемогу. Реванш підтвердив беззаперечну перевагу Усика, залишивши його на вершині рейтингу найкращих бійців незалежно від вагової категорії. 

Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring після перемоги над Ф'юрі20.05.24, 14:37 • 15060 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
ukrainaУкраїна
oleksandr-usykОлександр Усик

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