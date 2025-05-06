Александр Усик признался, чего боится больше всего перед боем с Дюбуа
Киев • УНН
Украинский боксер Александр Усик заявил, что боится только Бога. Это произошло после стычки с Дениелом Дюбуа на пресс-конференции перед боем за титул чемпиона мира.
Украинский боксер Александр Усик обнародовал в соцсети Instagam пост, в котором признался в том, что боится бога. Об этом сообщает УНН.
Детали
Пост появился на фоне пресс-конференции Усика и его будущего соперника по поединку за титул абсолютного чемпиона мира Дэниела Дюбуа, в ходе которой британец толкнул украинца в грудь.
Я ничего не боюсь, кроме Господа Бога. Я боюсь Его, потому что люблю Его.
Как известно, первая битва взглядов Усика и Дюбуа состоялась на лондонском стадионе "Уэмбли" 28 апреля.
Напомним
Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик и британец Дэниел Дюбуа проведут второй очный поединок 19 июля в Лондоне. На кону будут стоять все четыре основных пояса хевивейта: украинец сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBC, а Дюбуа принадлежит чемпионство IBF.
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