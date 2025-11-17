Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира: украинец освободил чемпионский пояс в супертяжелом весе по версии WBO

Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик отказался от титула WBO. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"WBO глубоко чтит чемпиона такого уровня как на ринге, так и вне его. Усик олицетворяет совершенство, дисциплину, честность и патриотизм. Он является источником гордости для народа Украины и настоящим мировым послом бокса. Мы принимаем и уважаем его решение отказаться от титула чемпиона WBO в тяжелом весе. Это не прощание, а, как выразилась его команда, уважительная пауза. Двери WBO всегда будут оставаться открытыми для Александра Усика и его команды", - говорится в сообщении.

В организации заявили, что "выражают самые теплые пожелания Александру, его семье и всей его команде во всех будущих личных и профессиональных начинаниях".

Его место в истории WBO и в мировом наследии бокса навсегда обеспечено - говорится в заявлении организации.

Президент WBO Густаво Оливери подчеркнул, что "WBO выражает глубокое уважение, восхищение и благодарность Александру Усику, непобежденному чемпиону мира WBO в двух весовых категориях, который заслужил и продемонстрировал все права, привилегии и честь, связанные со званием суперчемпиона WBO. Его карьера является одной из самых выдающихся и исторических в современной эпохе бокса".

В организации также подчеркнули, что получили официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего чемпионата WBO в тяжелой весовой категории. После тщательного разговора Усик решил отказаться от титула.

Дополнение

Следующим соперником Усика должен был стать претендент по линии WBO. Сначала им был новозеландец Джозеф Паркер, но когда Усик, обратившись в организацию об отсрочке поединка, получил согласование, Паркеру назначили бой за временный титул по версии WBO против британца Фабио Уордли, в котором новозеландец проиграл.

Таким образом Усик должен был встретиться в ринге с Уордли.

Обладатель титула чемпиона мира по боксу WBA в супертяжелом весе Фабио Уордли победил временного чемпиона мира по версии WBO Джозефа Паркера и стал обладателем этого пояса.

До этого момента Усик был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе - то есть имел все четыре главных пояса (WBA, WBC, WBO, IBF).

Напомним

В июле украинский боксер, чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок.