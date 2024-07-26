Украинцы покупают недвижимость за рубежом: самые популярные направления и возможности для инвесторов

В условиях нестабильной экономической ситуации в Украине и желания иметь безопасное место для отдыха или постоянного проживания, украинцы, которые имеют для этого финансовые возможности, все чаще инвестируют в зарубежную недвижимость. Самыми популярными направлениями для таких покупок, по словам экспертов, являются страны Средиземноморского региона, в частности Турция, Испания, а также Болгария и Хорватия, пишет УНН.

«Покупка недвижимости за рубежом действительно стала популярной среди людей, которые имеют значительные сбережения, особенно в контексте нестабильной политической и экономической ситуации», - отметила соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

В частности, по данным экспертов, чаще всего украинцы покупают недвижимость в Турции и Испании. Причины очевидны: привлекательный климат, развитая инфраструктура и относительно низкие цены на жилье. Города на побережье Средиземного моря предлагают широкий выбор апартаментов и вилл по разным ценам. Кроме того, процедура покупки недвижимости, например, в Турции для иностранцев достаточно проста и быстра, что также способствует популярности этого направления. Есть возможности вложить средства в строящийся дом, и таким образом сэкономить, или же приобрести уже готовое жилье. Цены на квартиры здесь стартуют от 36 тыс. евро.

Цены на апартаменты в Испании несколько выше, чем в Турции, однако многие украинцы готовы инвестировать в комфорт и возможность наслаждаться испанским стилем жизни. Многие выбирают эту страну для постоянного проживания или как вариант для летнего отдыха. Стоимость готового жилья здесь стартует от 50 тыс. евро.

Еще одним популярным направлением среди украинцев является Болгария. Черноморское побережье предлагает доступные цены на жилье, а также значительное количество новых жилых комплексов со всеми необходимыми удобствами. Солнечный берег, Золотые пески и Варна стали популярными местами для инвестиций в недвижимость. Болгария привлекает не только ценами, но и близостью к Украине и возможностью быстрого доступа к купленному жилью.

Реже граждане Украины инвестируют в недвижимость в курортных городках Португалии, Хорватии и на экзотическом Бали.

Приобретение недвижимости за рубежом не только обеспечивает владельцу место для отдыха, но и открывает возможности для дополнительного заработка. Многие украинцы сдают свое жилье в аренду туристам, получая стабильный доход в течение года. Сдача в аренду жилья на морском побережье может быть особенно выгодной во время туристического сезона, когда спрос на аренду растет.

Например, на популярных украинских сайтах можно найти много предложений аренды апартаментов в Турции.

«Если вы не проживаете в стране постоянно, можно воспользоваться услугами управляющих компаний, которые возьмут на себя поиск арендаторов, сбор арендной платы и обслуживание недвижимости», - посоветовала эксперт по вопросам финансов Елена Соседка.

В туристически привлекательных регионах, по ее словам, можно сдавать недвижимость посуточно или на короткий срок, что может быть более прибыльным, чем долгосрочная аренда.

В то же время Соседка подчеркнула, что важно знать и соблюдать местные законы и правила, касающиеся аренды недвижимости. Это включает регистрацию договора аренды, налоговые обязательства и соблюдение прав арендаторов.

Кроме курортных городков, украинцы часто покупают жилье в Польше и Чехии. Оно скорее служит «запасным аэродромом» в условиях широкомасштабного вторжения. А эти страны привлекательны близким к Украине расположением.

Несмотря на привлекательность инвестиций в зарубежную недвижимость, важно учитывать и возможные риски, например, законодательные ограничения. В частности, в некоторых странах существуют ограничения на покупку недвижимости иностранцами или особые налоговые правила для нерезидентов. Например, в Турции и Болгарии иностранцам разрешено покупать жилье, но есть ограничения на приобретение земельных участков. В Испании и Хорватии процедуры более открыты, но налоги и сборы могут быть существенными. Перед покупкой стоит детально ознакомиться с местным законодательством и, при необходимости, воспользоваться услугами юриста.

Не следует забывать и о возможных колебаниях валютного курса, которые могут влиять на стоимость недвижимости и доходы от аренды. Например, если украинская гривна ослабнет относительно евро или доллара, покупка недвижимости может стать дороже. Это стоит учитывать при планировании бюджета на покупку и содержание недвижимости.

Однако, инвестирование в недвижимость за рубежом может иметь и приятные бонусы, кроме дополнительного пассивного дохода от сдачи в аренду апартаментов. Например, по словам Елены Соседки, в некоторых странах, в частности Греции и Португалии, существует программа «золотой визы», которая позволяет получить вид на жительство за инвестиции в недвижимость.

Также, по ее словам, украинцы инвестируют в недвижимость Германии, ведь это страна с устойчивой экономикой и стабильным рынком недвижимости, особенно в крупных городах, таких как Берлин и Мюнхен.

Канада, например, предлагает стабильный рынок недвижимости и высокое качество жизни, особенно в таких городах, как Торонто и Ванкувер.

ОАЭ, в частности Дубай и Абу-Даби, по словам Соседки, предлагают быстрорастущий рынок недвижимости, а также возможность получения вида на жительство.

«Инвестиции в зарубежную недвижимость могут быть оправданным шагом для тех, кто ищет безопасные и стабильные варианты вложений, особенно в условиях нестабильной ситуации в Украине. Однако важно тщательно исследовать рынок, понимать юридические и финансовые аспекты, а также быть готовым к возможным рискам. Консультация с международными экспертами по недвижимости и финансовыми консультантами может помочь принять более взвешенное решение», - резюмировала Соседка.