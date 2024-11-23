Хейли Бибер показала, как восстанавливает формы после рождения сына

Основательница бренда Rhode Skin и тренд-сеттер Хейли Бибер показала свои тренировки после рождения сына Джека Блюза Бибера, которого родила 3 месяца назад, пишет УНН со ссылкой на E! News Daily.

Детали

Хейли Бибер поделилась своими тренировками почти через три месяца после рождения их с мужем Джастином Бибером сына. 22 ноября Хейли отпраздновала свой 28-й день рождения, посетив тренажерный зал с фитнес-тренером Кирсти Годсон, среди клиентов которой также есть Оливия Родриго и Кайя Гербер.

В видео, опубликованном в Instagram Stories, Хейли - в черном кроп-топе с длинными рукавами и шортах - использовала ленту опоры и утяжелители на лодыжках, выполняя подъемы ног на коврике для йоги. Для этого упражнения она также задействовала пресс, положив одну руку на мяч для балансировки.

Между тем, на втором фото модель показывает большой палец вверх. В подписи она написала: "bday burn".

Первые недели после рождения сына Хейли Бибер провела дома, наслаждаясь спокойными вечерами и просмотром фильмов, таких как "Земля до начала времен". В сентябре, во время празднования годовщины свадьбы, пара провела уютный вечер в домашней атмосфере. "6 лет", - написала Хейли под фотографией заднего двора, украшенного свечами и цветами. "Люблю тебя, детка".

Свой первый Хэллоуин с сыном Джеком супруги также отметили в семейном кругу, устроив частную фотосессию. Хейли и Джастин переоделись в героев сериала "Ким Потенциал" - Ким Потенциал и Рона Стоппейбла, а их малыш стал любимцем дуэта, домашним питомцем Руфусом.

Однако вместе с радостью материнства Хейли также испытывает ностальгию по времени беременности. Недавно она поделилась черно-белым портретом, где запечатлена с округлым животиком, сопроводив его подписью: "Когда Джек был у меня в животе".

Напомним

10 мая стало известно, что пара Хейли и Джастина Биберов ждут первенца.