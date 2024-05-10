Джастін і Хейлі Бібер чекають на дитину
Київ • УНН
Джастін і Хейлі Бібер, судячи з кругленького живота Хейлі та їхнього очевидного поновлення шлюбних обітниць на церемонії, де Хейлі була одягнена в білу сукню і фату, очікують на первістка.
Джастін і Хейлі Бібер опублікували в Instagram пости, які можуть свідчити про те, що пара чекає на дитину, передає УНН.
Деталі
В Instagram Хейлі Бібер є фото і відео, на яких модель демонструє чітко округлий живіт.
Більше того, багато вказує на те, що закохані оновили шлюбні клятви. Про це свідчить не тільки біла сукня Хейлі з фатою, а й кадри відео, яке модель поділилася в мережі. На них ми бачимо Біберів, які вимовляють обітниці, пастора/церемоніймейстера та нову каблучку на пальці вагітної Хейлі.
Cosmopolitan є одним із ЗМІ, які сприймають публікації як повідомлення про вагітність.
Доповнення
Пара одружилася у 2018 році. Джастін Бібер – всесвітньо відомий співак, а Хейлі Бібер – американська модель. Вона донька актора Стівена Болдуіна.
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