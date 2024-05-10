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Джастін і Хейлі Бібер чекають на дитину

Джастін і Хейлі Бібер чекають на дитину

Київ • УНН

 • 113308 перегляди

Джастін і Хейлі Бібер, судячи з кругленького живота Хейлі та їхнього очевидного поновлення шлюбних обітниць на церемонії, де Хейлі була одягнена в білу сукню і фату, очікують на первістка.

Джастін і Хейлі Бібер опублікували в Instagram пости, які можуть свідчити про те, що пара чекає на дитину, передає УНН.

Деталі  

В Instagram Хейлі Бібер є фото і відео, на яких модель демонструє чітко округлий живіт.

Більше того, багато вказує на те, що закохані оновили шлюбні клятви. Про це свідчить не тільки біла сукня Хейлі з фатою, а й кадри відео, яке модель поділилася в мережі. На них ми бачимо Біберів, які вимовляють обітниці, пастора/церемоніймейстера та нову каблучку на пальці вагітної Хейлі.

Cosmopolitan є одним із ЗМІ, які сприймають публікації як повідомлення про вагітність.

Доповнення  

Пара одружилася у 2018 році. Джастін Бібер – всесвітньо відомий співак, а Хейлі Бібер – американська модель. Вона донька актора Стівена Болдуіна.

Джастін Бібер продав права на свою музику за 200 млн доларів24.01.23, 20:12 • 2327971 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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