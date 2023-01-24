Джастін Бібер продав права на свою музику за 200 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Джастін Бібер продав свої частки в музичному видавництві та каталозі звукозаписів компанії Hipgnosis Songs Capital за 200 мільйонів доларів, повідомила компанія, передає УНН.
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Hipgnosis публічно не розголошує умови угоди, але джерело, близьке до справи, повідомило AFP, що сума угоди становить близько 200 мільйонів доларів.
Згідно з угодою, Hipgnosis придбала авторські права Бібера на публікацію його бек-каталогу з 290 пісень - усієї його музики, випущеної до 31 грудня 2021 року.
Це також включає права на прибуткові майстер-записи, а також гонорари за суміжні права - право, згідно з яким його власник отримує платіж кожного разу, коли пісня виконується публічно.
Власники прав на публікацію пісні отримують частку у ряді сценаріїв, включаючи відтворення по радіо та потокову передачу, продаж альбомів та використання у рекламі та фільмах. Права на запис регулюють відтворення та розповсюдження.
Додамо
Після того, як уродженця Канади знайшли на YouTube у підлітковому віці, Бібер стрімко здобув світову популярність, продавши більше 150 мільйонів платівок.
Він посів вісім перших місць у списку найкращих альбомів Billboard, а його пісні транслювалися лише на Spotify понад 32 мільярди разів.
Останнім часом здоров'я Бібера погіршилося: зірка взяв перерву в гастролях на невизначений термін після того, як він повідомив, що у нього діагностували синдром Рамзі Ханта, рідкісне ускладнення лишаю, що оперізує, яке викликало у нього частковий параліч лицьового нерва.