Джастін Бібер продав права на свою музику за 200 млн доларів

Деталі

Hipgnosis публічно не розголошує умови угоди, але джерело, близьке до справи, повідомило AFP, що сума угоди становить близько 200 мільйонів доларів.

Згідно з угодою, Hipgnosis придбала авторські права Бібера на публікацію його бек-каталогу з 290 пісень - усієї його музики, випущеної до 31 грудня 2021 року.

Це також включає права на прибуткові майстер-записи, а також гонорари за суміжні права - право, згідно з яким його власник отримує платіж кожного разу, коли пісня виконується публічно.

Власники прав на публікацію пісні отримують частку у ряді сценаріїв, включаючи відтворення по радіо та потокову передачу, продаж альбомів та використання у рекламі та фільмах. Права на запис регулюють відтворення та розповсюдження.

Додамо

Після того, як уродженця Канади знайшли на YouTube у підлітковому віці, Бібер стрімко здобув світову популярність, продавши більше 150 мільйонів платівок.

Він посів вісім перших місць у списку найкращих альбомів Billboard, а його пісні транслювалися лише на Spotify понад 32 мільярди разів.

Останнім часом здоров'я Бібера погіршилося: зірка взяв перерву в гастролях на невизначений термін після того, як він повідомив, що у нього діагностували синдром Рамзі Ханта, рідкісне ускладнення лишаю, що оперізує, яке викликало у нього частковий параліч лицьового нерва.