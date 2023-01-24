Джастин Бибер продал права на свою музыку за 200 млн долларов

Детали

Hipgnosis публично не разглашает условия сделки, но источник, близкий к делу, сообщил AFP, что сумма сделки составляет около 200 миллионов долларов.

Согласно договору, Hipgnosis приобрела авторские права Бибера на публикацию его бэк-каталога из 290 песен - всей его музыки, выпущенной до 31 декабря 2021 года.

Это также включает права на прибыльные мастер-записи, а также гонорары за смежные права - право, согласно которому его владелец получает платеж каждый раз, когда песня исполняется публично.

Владельцы прав на публикацию песни получают долю в ряде сценариев, включая воспроизведение по радио и потоковую передачу, продажу альбомов и использование в рекламе и фильмах. Права на запись регулируют воспроизведение и распространение.

Добавим

После того, как уроженца Канады нашли на YouTube в подростковом возрасте, Бибер стремительно обрел мировую популярность, продав более 150 миллионов пластинок.

Он занял восемь первых мест в списке лучших альбомов Billboard, а его песни транслировались только на Spotify более 32 миллиардов раз.

В последнее время здоровье Бибера ухудшилось: звезда взял перерыв в гастролях на неопределенный срок после того, как он сообщил, что у него диагностировали синдром Рамзи Ханта, редкое осложнение опоясывающего лишая, которое вызвало у него частичный паралич лицевого нерва.