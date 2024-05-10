Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
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Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью
Россияне обстреляли Харьков, есть раненый
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии
В Харькове были слышны взрывы
На Николаевщине были слышны взрывы
В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских
Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ
Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое
В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием
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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
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Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Джастин и Хейли Бибер, судя по округлившемуся животу Хейли и их очевидному возобновлению брачных обетов на церемонии, где Хейли была одета в белое платье и фату, ожидают первенца.
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью
Польша планирует строить бункеры и копать траншеи на границах с Россией и Беларусью, чтобы укрепить свою территорию.
Россияне обстреляли Харьков, есть раненый
Один человек получил ранения в результате повреждения частного дома в Харькове во время воздушной тревоги в ночь на 10 мая.
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии
Киевская городская власть ограничит вечернее уличное освещение для экономии электроэнергии после того, как российские атаки вывели из строя энергосистему Украины.
В Харькове были слышны взрывы
В Харькове были слышны взрывы из-за вражеских обстрелов, а глава областной военной администрации сообщил о запуске управляемых авиабомб тактической авиацией в регионе.
На Николаевщине были слышны взрывы
В Снигиревке Николаевской области прогремели взрывы в период воздушной тревоги. Воздушный Силы предупреждали о приближении ударных беспилотников со стороны Черного моря, а жителей призвали укрыться в укрытиях.
В Париже задержанный открыл стрельбу в участке и ранил двух полицейских
Задержанный открыл стрельбу в полицейском участке Парижа, тяжело ранив двух офицеров после того, как выхватил табельное оружие во время обыска, а затем был ранен сам.
Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области РФ
Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России был атакован беспилотниками, что вызвало взрывы и пожар.
Количество украинских мужчин, которые бегут в Словакию, выросло более чем вдвое
За первые четыре месяца 2024 года количество украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые сбежали в Словакию, чтобы уклониться от военной службы, выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: 338 задержанных против 166 за предыдущий год.
В Броварах мужчина напал на полицейских и угрожал оружием
В Броварах пьяный мужчина напал на полицейских с оружием и угрожал им, ему грозит до 5 лет лишения свободы за хулиганство, угрозы и нападение на правоохранителей.