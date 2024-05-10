Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

Джастин и Хейли Бибер опубликовали в Instagram посты, которые могут свидетельствовать о том, что пара ждет ребенка, передает УНН.

Детали

В Instagram Хейли Бибер есть фото и видео, на которых модель демонстрирует четко округлый живот.

Более того, многое указывает на то, что влюбленные обновили брачные клятвы. Об этом свидетельствует не только белое платье Хейли с фатой, но и кадры видео, которое модель поделилась в сети. На них мы видим Биберов, которые произносят обеты, пастора/церемониймейстера и новое кольцо на пальце беременной Хейли.

Cosmopolitan является одним из СМИ, которые воспринимают публикации как сообщения о беременности.

Дополнение

Пара поженилась в 2018 году. Джастин Бибер - всемирно известный канадский художник, а Хейли Бибер - американская модель. Она дочь актера Стивена Болдуина.

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