Еще более 1000 оккупантов, 4 танка и 5 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные потерь российской армии по состоянию на 24 ноября. За сутки ликвидировано 1020 оккупантов, уничтожено 4 танка и 5 артиллерийских систем.
Потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 730 тысяч человек Потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 730 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 730 740 (+1020) человек,
- танков - 9423 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 19 209 (+17) ед,
- артиллерийских систем - 20 765 (+5) ед,
- РСЗО - 1254 (+0) ед,
- средства ППО - 1004 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 366 (+1),
- крылатые ракеты - 2764 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 864 (+14) ед,
- специальная техника - 3679 (+1) ед.
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников20 нояб. 2024, 08:16 • 197612 просмотров