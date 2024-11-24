Еще более 1000 оккупантов, 4 танка и 5 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 730 тысяч человек Потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 730 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 730 740 (+1020) человек,

танков - 9423 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 19 209 (+17) ед,

артиллерийских систем - 20 765 (+5) ед,

РСЗО - 1254 (+0) ед,

средства ППО - 1004 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 366 (+1),

крылатые ракеты - 2764 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 29 864 (+14) ед,

специальная техника - 3679 (+1) ед.

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