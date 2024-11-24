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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще более 1000 оккупантов, 4 танка и 5 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще более 1000 оккупантов, 4 танка и 5 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

 • 6941 просмотра

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Генштаб ВСУ обновил данные потерь российской армии по состоянию на 24 ноября. За сутки ликвидировано 1020 оккупантов, уничтожено 4 танка и 5 артиллерийских систем.

Потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 730 тысяч человек Потери личного состава российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 730 тысяч человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.24 ориентировочно составили:  

  • личного состава - около 730 740 (+1020) человек,
  • танков - 9423 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 19 209 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 20 765 (+5) ед,
  • РСЗО - 1254 (+0) ед,
  • средства ППО - 1004 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 366 (+1),
  • крылатые ракеты - 2764 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29 864 (+14) ед,
  • специальная техника - 3679 (+1) ед.

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников20 нояб. 2024, 08:16 • 197612 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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