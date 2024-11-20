Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

24 февраля 2022 года запомнилось взрывами, хаосом и неопределенностью. Но политическое руководство осталось в Киеве, международные союзники активизировали помощь, а каждый украинец стал частью большого движения сопротивления.

Хроника несокрушимости: ключевые события

Февраль 2022: Массированные обстрелы и попытки захвата Киева. Оборона Гостомеля, Ирпеня и Бучи стали первыми знаковыми победами.

Апрель 2022: освобождение Киевщины, Черниговщины, Сумщины и первые свидетельства о военных преступлениях в Буче.

Май 2022: Оккупация Мариуполя.

Осень 2022: контрнаступление на Харьковщине, освобождение изюма и Балаклеи. Долгожданный уход оккупантов из Херсона.

2023 год: Продолжающаяся борьба на Донбассе. Усиление международной военной помощи, получение Украиной современного оружия, в частности систем Patriot и танков Leopard.

2024 год: Активизация дипломатических усилий на международной арене и развитие национального сопротивления.

За этими сухими фактами стоят тысячи историй. Среди них рассказы тех, кто взял в руки оружие, спасал гражданских, оставался в оккупации или строил новую жизнь после побега.

Оборона Киевщины: рассказ изнутри

Я понял, что будет война и готовился. В 02:00 24 февраля поставил новость о том, что закрылся последний украинский аэропорт. Поспал час и встал делать новости с брифинга Совбеза ООН. Переключился на срочное включение путина, поставил в 04:48 новость об объявлении Украине войны и услышал как ракеты прилетели по Гостомелю. На следующее утро я уже рыл окопы на выезде из Киева, где ожидался танковый прорыв кацапов - рассказывает Максим, экс-журналист.

Сейчас он является штабным офицером одной из бригад ТРО Киевской области и служит в Донецкой области.

"Поразило в первые дни как выехали "Грады" по линии электропередач с выключенными фарами и отстрелялись в 10 метрах от наших окопов. Затем через несколько дней российская ракета уничтожила заправку, которая стояла рядом", - добавил военный, рассказывая о событиях 2022 года на Киевщине.

- Как вам удалось справиться с эмоциональным давлением и страхом в эти критические моменты? Или в тот момент Вы его не испытывали?

Когда был первый обстрел в моей жизни и нас "крыли" три миномета где-то полтора часа, я сидел в блиндаже и смеялся с Герберта Фрэнка, который написал для кого-то культовую книгу "Дюна". Меня смешила фраза "страх - это маленькая смерть". Конкретно мне было смешно, потому что эту фразу выдал человек, который никогда не сидел под артобстрелом.

- Что, по вашему мнению, стало ключевым в остановке врага под Киевом?

Ключевым в обороне Киева стало уничтожение десанта в Гостомеле, отрезанные коммуникации у группировки, которая наступала на Бровары и наступление 95-й бригады с Житомирщины. Бои за Мощун, от которого я был на расстоянии прилета минометов, были важными, но именно отрезание и полуокружение российской группировки сыграло ключевую роль.

Отношение Максима к власти резко отрицательное. Он напомнил, как некоторые представители власти, например, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, в первые дни вторжения написала, что эвакуация не нужна.

"Она в моем списке "Арьи Старк" даже не в первой двадцатке", - заявил офицер.

- Как вы видите будущее Украины после нашей победы?

Будущее Украины - это очищение от власти построссийских элит и всех этих шестерок Портнова-Левочкина, бандитов, которые оккупировали правоохранительные органы и судебную систему. Будущее может быть разным, но главное, чтобы не началась гражданская война, тогда все пох*рится".

- Что стоит было бы изменить в армии?

Реформа и переход от бригадно-батальонной на дивизионную систему. Чтобы, например, не 3000 человек держали участок в 20 км, а 15 000 человек держали 60 км и управлялись с одного места.

- Заметили ли вы разницу на фронте за все время войны?

У россиян сейчас такая же сложная ситуация, потому что у них в ход пошла техника хрущевских времен. Но у них есть больше людей.

По словам военного, он не верит в окончание войны в перспективе 5 лет.

- Что сейчас самое сложное на службе?

У штурмового офицера много рутинной работы, которая вообще не нужна. Много дублирующих документов, которые парализуют эффективную и слаженную работу штабных организмов. Неэффективное высшее командование - это консолидированное мнение штабных офицеров в батальонах.

- Что бы вы хотели сказать гражданским украинцам?

Гражданским могу сказать-хотите жить в Украине-идите в армию. Украине не нужны баристы и менеджеры, Украине нужны солдаты. В армии ты не чувствуешь себя свободным человеком и, когда приезжаешь в Киев, не понимаешь, почему одни могут отдыхать, а другие думают о защите и выживании. Все должны осознавать, что есть не только права, но и обязанности в военное время.

От спортивной журналистики до нулевых позиций: история волонтера

Олег Ящук, спортивный журналист, в первые дни войны решил стать добровольцем. Он рассказал о своем опыте службы, трудностях на фронте и изменениях, которые принесла война.

- Когда вы пошли на службу и почему так решили?

Я 28 февраля 2022 года должен был лететь на Кипр. У меня был запланированный телевизионный проект и задачи по инфраструктуре с моими друзьями. Тогда уже было понятно, что война неизбежна, это обсуждали все, с кем я сотрудничал.

Я осознавал, что если вернусь, то лишь тогда, когда наступит затишье или другая фаза войны. Но мои билеты сгорели, я на тот момент был в Черновцах, все позлетало, тревоги, я не могу все это слушать, надо помогать государству и что-то делать. Читал пост товарища в Facebook из Ужгорода: "Будет ли вам стыдно смотреть потом в зеркало на себя? Что вы тут все попрятались? Убегаете за границу". Тогда же читал сообщения Саши Махова, журналиста и коллеги, которые сильно на меня повлияли. Сила Facebook и Instagram велика. Я почитал, психонул и понял, что надо помогать. Подумал, что пойду в любой роли.

Уже 2 марта я вместе с друзьями пошел в военкомат. Со мной были Валерчик, мой друг из университета, который сейчас в тяжелой контузии, и Александр, что сейчас заново учится ходить и говорить, он получил пулю в голову. 3 марта я уже был в части 10-й бригады "Эдельвейс" в Коломые. Потом нас отправили на Киевщину, где шли ожесточенные бои. В мае 2022 года нас перевели на Донбасс — Лисичанск, Северодонецк, Бахмут, Соледар и Бахмутский район.

- Вы пошли добровольцем или подписывали контракт?

Я пошел добровольцем. Тогда мало кто подписывал контракты. Я же без опыта. Сейчас обучение у всех, тогда не было у всех полигонов. Кому как повезет. Сначала я работал в пресс-службе, потом занимался эвакуацией населения, а также морально-психологическим обеспечением (МПЗ). В июне 2022 года меня перевели в пехоту, потому что не хватало людей. Людей не хватало и привлекались из штаба. и тогда я попал в другой мир.

22 мая 2022 года я отметил свой "второй" день рождения — тогда мы попали под обстрел ракетами. В июне-июле было еще хуже: я был на "нуле", почти все рядом погибли ребята, а меня не могли забрать. Не было раций. Все как в тумане. Я был пропавшим без вести-меня уже почти все похоронили, никто не верил, что я оттуда выберусь, но каким-то чудом выбрался..

После лечения я снова вернулся на" ноль", работал связистом, а потом снова стал пехотинцем. Был на всех должностях, но пехота — это самое трудное.

- Что изменилось в вас, что вы сами это замечаете?

Я научился ценить каждый момент и секунду. Слава Богу и судьбе за то, что я здесь, и пытаюсь донести до людей, что происходит.

Сейчас я учусь, прохожу военные курсы, тренинги и мастер-классы, общаюсь с людьми, пережившими плен. Например, я говорил с Викторией из Северодонецка, которая 24 месяца была в российском плену, тюрьмах. Ее ежедневно избивали и насиловали 5-10 человек. Общаясь с такими людьми я стараюсь и себя брать в руки и им помогать.

- Самая страшная история из Лисичанска?

Неподалеку Лисичанска. Там днем было столько лет сколько не было в АТО за год. Днем было по 8 боев продолжительностью по 2 часа: стрелковые, минометы, танки и с вертолетов нам сбрасывали "подарки" на голову.

- Ізменилась ли ситуация на фронте сейчас?

Мы еще в июле 2022 говорили, что ситуация тяжелая, надо срочно людей, мобилизация, искать технику, потому что мы днем могли отвечать трижды минометами, а они (оккупанты — ред.) могли бомбить 8 раз по 2 часа.

- То есть за 1000 дней ситуация без изменений?

К сожалению, государство не предпринимало достаточных шагов, и мы теряли позиции. Все держалось на людях, которые работали за десятерых. Раньше нас меняли каждую неделю, а сейчас ребята месяцами на "нуле", ожидая своей смерти.

- Как вы относитесь к гражданским, которые не на передовой?

Сначала мы сильно нервничали из-за этого и негативно относились, но теперь стало безразлично. Каждый выбирает свой путь. Уклоняющиеся хотя бы должны работать на победу, если не воюют.

Служить и воевать — это разные вещи. В бригаде из 7000 человек не все стреляют. Есть водители, повара, материально-техническое обеспечение, журналисты, IT-специалисты. Война требует всех профессий. Но если ты в армии — должен быть готовым делать все.

- Каким вы видите будущее Украины?

Нам надо бороться до последнего, хотя это чрезвычайно сложно. Российская армия численнее и лучше оснащена, а эта война может затянуться или даже перерасти в мировую. Мы должны быть готовы к долгой борьбе.

- Есть ли важный урок, который Украина вынесла за эти 1000 дней?

Уроков много. Самое главное - мы единственная страна, и наш народ невероятно устойчив. Но я против популизма. Настоящую работу делают те, кто действует, а не те, кто лишь пишет в телеграм-каналах и распространяет "чепушню".

От мастера спорта до позывного "Тайсон"

Ирине всего 21 год, но она изменила свою жизнь ради борьбы за страну. Девушка успела получить звание мастера спорта по боксу. Но после травмы, которая привела к остановке карьеры, она сменила направление и стала тренером. Спорт был приоритетом, но внутренний голос подтолкнул к другому пути. В конце концов она вступила в армию и сейчас служит боевой медикиней штурмовой бригады. За свое боксерское прошлое она получила позывной "Тайсон".

- Почему вы выбрали армию?

Моя гражданская жизнь была замечательной, я любила учить детей. Но чувствовала, что есть больший вызов, который я должен принять.

Сначала травма помешала девушке поступить на службу, но после операции и восстановления Ирина присоединилась к военному делу.

"Мой основной мотив-это месть за своих друзей, за лучших людей нашей страны, за медиков и боевых побратимов", - сказала военная.

- Как отреагировали ваши близкие и друзья на решение идти в армию?

Близкие были против. Мама не могла смириться с моим решением, хотя все равно поддерживает. Папа был в шоке, когда я после ВЛК позвонила и сказала, что вступаю в армию.

Ирина прошла обучение в Центурии, где получила необходимые навыки.

"Обучение было без отдыха, все время в броне. Стрельба, копание, физические нагрузки. Даже очень выносливым было тяжело. Но я чувствовала, что это мое", она рассказывает.

Война, по ее словам, технологическая и меняется постоянно, но лишь будучи там, можно понять все реалии.

"Из приятного запомнился случай, когда мы с" смежниками " (смежные подразделения – ред.) были вместе. И меня спросили, не мерзну ли я, а мой 7-й слой остался под КАБами в одном из лесов, поэтому мне было холодно. Они дали мне спальный мешок, передавали мне носки и чаем меня напоили. Это тепло и такие люди не забываются", – вспоминает медикиня.

Однако были и трудные моменты.

"Когда мы выезжали с первого задания, обстрел был настолько силен, что я думала, что не могу умереть до эвакуации, я сиамдила под деревом и в мою сторону летели мины. Это морально очень тяжело. У нас было двое 300-х. И в такие моменты нужно быть сосредоточенной и не паниковать", - рассказала "Тайсон".

Ирина не скрывает, что война вызывает эмоциональное истощение.

"Иногда трудно сдерживать свои эмоции. Как женщина, я должна быть более устойчивой, чем парни, потому что, если я начну показывать слабость, это повлияет на них", - добавила она.

- Как вы видите свою роль в послевоенной Украине?

Я вижу себя в работе с детьми, подготовке будущих воинов, развитии армии. Это одна из наших больших проблем – мы не готовились к войне.

- Сталкивались ли вы с трудностями из-за своего пола на службе?

Тебя часто воспринимают как более слабую, постоянно спрашивают, почему ты здесь. И даже если кто-то из парней сталкивается с трудностями, с тебя будут требовать больше. Поэтому нужно работать над своим авторитетом.

- Что бы вы хотели изменить, чтобы улучшить ситуацию в армии?

Я бы изменила подход к отбору и обучению. Мобилизация также вызывает много вопросов, когда берут людей, которые уже не в силе служить. У нас все еще есть старые советские практики, много людей на высоких должностях, которые давно должны были уйти на пенсию.

- Вы верите, что мы движемся к победе?

Я бы хотела верить в победу, хотя пока реальность другая. Спокойная жизнь для всех-вот что я бы хотела. Но знаю, что это будет нелегко. Однако мы должны идти до конца.

Итоги и потери

В целом, с начала войны были выпущены тысячи ракет по территории Украины, что повлекло большие разрушения, особенно в энергетическом секторе и гражданских объектах. Только за первые годы войны было уничтожено более 2000 медицинских учреждений, жертвами российского вторжения стали тысячи украинцев. Но Украина продолжает борьбу за свою независимость и территориальную целостность.