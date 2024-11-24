Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

Репер Канье Уэст обвиняется в попытке уклониться от правосудия после того, как его бывшая ассистентка подала на него в суд за "изнасилование на вечеринке P. Diddy. Об этом пишет Daily Mail, передает УНН.

Детали

В иске против репера, его ого бившая ассистентка Лорен Пішотта подробно описала предполагаемые сексуальные навязчивые идеи Уэста, а также, по ее словам его желание переспать, в частности с матерью его жены Бьянки Ченсори.

В иске рассказывается о его известных секс-вечеринках и "полном ужасе его неонацистских взглядов, которые включали в себя полные ненависти разглагольствования и принуждение персонала рисовать свастику."

Она также утверждает, что Уэст обещал платить ей зарплату в размере 4 миллионов долларов в год, хвастался ею перед Jay-Z, а затем несправедливо уволил ее и отказался от выходного пособия в размере 3 миллионов долларов.

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Уэст отверг все претензии, назвав их "необоснованными" и обвинив ее в "шантаже и вымогательстве", но до сих пор не представил свою защиту и не получил иск.

В новом заявлении, поданном адвокатами, Уэст обвиняется в попытке избежать ответа на обвинения.

В документе говорится, что рэпер "находится за пределами страны" и "уклоняется от вручения" иска, что тормозит ход дела.

По крайней мере с июня - когда был подан иск - Уэст ведет скрытую деятельность в Японии вместе с Ченсори, утверждая, что работает над новым альбомом.

На прошлой неделе Ченсори была замечена за покупками в Лос-Анджелесе, но без своего мужа, которого не видели на территории США уже много месяцев.

Как пишет Daily Mail, возможно, Уэст наконец-то вернется из Японии н после покупки огромного особняка с 11 спальнями и 18 ванными комнатами площадью 20 000 кв. футов в Беверли-Хиллз за 35 миллионов долларов.

Источники утверждают, что он купил особняк в качестве последней попытки спасти свой брак, так как Ченсори надоело"бесцельно скитаться по миру".

Дополнение

Уэсту также предъявлены иски о том, что за Ченсори следили частные детективы, пока она находилась за границей, и что он "заткнул рот" и душил выпускницу шоу "Топ-модель по-американски" Дженн Ан, пока она не потеряла сознание во время съемок музыкального клипа.

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