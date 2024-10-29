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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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P. Diddy обвиняется в развращении 10-летнего мальчика

Киев  •  УНН

11:10 • 6095 просмотра

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54-летнего хип-хоп-магната P. Diddy обвиняют в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком в 2005 году. Инцидент произошел в отеле Нью-Йорка во время прослушивания, где ребенку подмешали наркотики.

Шон Джон Комбс, известный под псевдонимами Puff Daddy и P. Diddy, в новом судебном процессе обвиняется в сексуальном насилии с применением наркотиков над 10-летним мальчиком.

Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

54-летний хип-хоп-магнат обвиняется в употреблении наркотиков и сексуальном насилии над 10-летним мальчиком в номере отеля Нью-Йорка в 2005 году.

10-летний мальчик, имя которого не было указано в иске, был начинающим актером и рэпером, который приехал с родителями из Калифорнии на встречи с представителями музыкальной индустрии. Во время того, что должно было быть прослушиванием для Комбса, ему дали наркотик в газировке от сотрудника Комбса, а "основатель Bad Boy Records подвергся сексуальному насилию", как утверждается в иске.

Мальчик в конце концов потерял сознание. Когда он пришел в себя, Комбс пригрозил сильно покалечить родителей ребенка, если он расскажет кому-то о том, что произошло, говорится в заявлении.

Справочно

В последние месяцы Дидди, известный музыкальный предприниматель и продюсер, стал объектом серьезных обвинений со стороны более сотни человек, которые обвинили его в преступлениях чрезвычайно тяжкого характера.

В другом иске 17-летний неизвестный мужчина заявил, что Комбс принудил его к половым актам с Комбсом и охранником во время трехдневного прослушивания для телешоу Making the Band, продюсером которого был Комбс.

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Согласно заявлению, когда начинающий участник выразил сомнения, он был исключен из конкурса и не мог вернуться в музыкальную индустрию в течение семи лет.

Дело о сексуальном насилии, о котором сообщил молодой певец, уже вызвало бурную реакцию как музыкального сообщества, так и правоохранительных органов. После жалобы, поданной в Верховный суд штата Нью-Йорк, ситуация обострилась, и по этому поводу высказались различные организации и ассоциации.

Комбс находится в тюрьме Нью-Йорка после того, как не признал себя виновным по федеральным обвинениям в сексуальной торговле, содержащимся в обвинительном заключении, обнародованном на следующий день после его ареста 16 сентября. Обвинения включают утверждения о том, что он принуждал и оскорблял женщин и заставлял жертв молчать с помощью шантажа и насилия.

Рэпер Diddy столкнулся с волной из 120 новых обвинений в сексуальном насилии3 октября 2024, 10:47 • 13249 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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