Рэпер Diddy столкнулся с волной из 120 новых обвинений в сексуальном насилии

ukenru
Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
  •  14918 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
  •  49951 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
  •  118497 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
  •  129360 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
  •  130865 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна
  •  127242 просмотра

В Киеве ухудшение качества воздуха: КГГА советует закрыть окна

Эксклюзив
Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике
2 октября 2024, 12:09  •  112594 просмотра

Дети с особыми образовательными потребностями должны максимально комфортно чувствовать себя в учебных заведениях - член комитета ВР по соцполитике

Эксклюзив
В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»
2 октября 2024, 10:18  •  104991 просмотра

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Эксклюзив
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист
2 октября 2024, 08:41  •  104104 просмотра

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Эксклюзив
Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль
2 октября 2024, 08:26  •  99679 просмотра

Из-за выборов США не готовы к эскалации с Ираном: эксперт прокомментировал ракетную атаку на Израиль

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

ПВО Киева уничтожила все вражеские дроны во время ночной атаки

  •  103290 просмотра
В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

В Харькове повреждены высоковольтные линии из-за вражеского удара

  •  103318 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  108571 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  109256 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  86382 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

  •  86382 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

  •  75986 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

  •  109256 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

  •  117623 просмотра
Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

Будет ли полиция действовать решительно: дело главного юриста Нацбанка как тест на борьбу с коррупцией

2 октября 2024, 10:47  •  132787 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

  •  108571 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

  •  89994 просмотра
Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

Обнаружен новый вид динозавров, которые обитали на Пиренейском полуострове в меловом периоде

  •  103975 просмотра
Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

Всемирный день воздушного шарика, День трезвости и борьбы с алкоголизмом, Рош-га-Шана. Что еще можно отметить 2 октября

2 октября 2024, 03:07  •  115469 просмотра
Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

Картина Пикассо десятилетиями висела в гостиной перекупщика, который понятия не имел о художнике

1 октября 2024, 18:01  •  102688 просмотра
Актуальное
Рэпер Diddy столкнулся с волной из 120 новых обвинений в сексуальном насилии

Рэпер Diddy столкнулся с волной из 120 новых обвинений в сексуальном насилии

Киев  •  УНН

3 октября 2024, 10:47  •  6130 просмотра

Read in English

Адвокат Тони Бузби заявил, что представляет 120 обвинителей против рэпера Шона Diddy Комбса. Обвинения включают сексуальное насилие, изнасилование и другие преступления, некоторые из которых касаются несовершеннолетних.

Рэпер Шон Diddy Комбс столкнулся с десятками новых обвинений в сексуальном насилии в серии судебных исков, которые должны быть поданы, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

На пресс-конференции, состоявшейся во вторник, техасский адвокат Тони Бузби заявил, что он представляет 120 обвинителей, обвиняющих магната в сфере развлечений, которые касаются событий более 20 лет назад.

«Мы разоблачим пособников, которые способствовали такому поведению за закрытыми дверями. Мы будем заниматься этим вопросом независимо от того, на кого указывают доказательства», - сказал Бузби во время пресс-конференции.

«Много влиятельных людей... много грязных секретов», - сказал адвокат об обвинении. Он добавил, что его команда «собрала фотографии, видео, тексты».

Бузби добавил, что обвинения будут включать: «жестокое сексуальное насилие или изнасилование, содействие сексу с контролируемыми веществами, распространение видеозаписей, сексуальное насилие над несовершеннолетними».

«Это уже длинный список, но из-за характера этого дела мы собираемся убедиться, черт возьми, убедиться, что мы правы, прежде чем мы это сделаем, - продолжил Бузби. - Эти имена вас шокируют».

Адвокат сказал, что более 3000 человек пришли в его офис с обвинениями против Комбса и что он планирует начать подачу исков в разных штатах в течение следующих 30 дней. Он добавил, что имена других ответчиков будут названы позже.

Среди этой новой группы обвинителей, сказал Бузби, 62% идентифицируют себя как афроамериканцы, и они родом из более 25 штатов, большинство из которых из Нью-Йорка, Калифорнии, Джорджии и Флориды. Бузби сказал, что 25 обвиняемых были несовершеннолетними на момент предполагаемых инцидентов, некоторые из которых были еще в 1991 году. Адвокат также заявил, что одному из обвинителей было всего 9 лет на момент инцидента.

«Как подчеркнула юридическая команда Комбса, он не может рассматривать каждое безосновательное обвинение в том, что стало безрассудным медиа-цирком. Тем не менее, господин Комбс решительно и категорически отрицает как ложное и клеветническое любое утверждение о том, что он подверг сексуальному насилию кого-либо, включая несовершеннолетних, - заявила в своем заявлении адвокат рэпера Эрика Вольф. - Он с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, если и когда будут поданы иски, где истина будет установлена на основе доказательств, а не домыслов».

Дополнение

В настоящее время Комбс содержится под стражей в Метрополитенском центре заключения в Бруклине в Нью-Йорке, после того, как прокуроры Южного округа Нью-Йорка выдвинули Комбсу обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, рэкете и перевозке людей для проституции в обвинительном заключении, обнародованном в прошлом месяце. Комбс не признал себя виновным, а его адвокаты заявили, что он невиновен по всем пунктам обвинения.

Арестованного за секс-торговлю рэпера Diddy оставят под стражей без права внесения залога19 сентября 2024, 03:20 • 16812 просмотров

Комбсу дважды отказывали в освобождении под залог, но в понедельник его юридическая команда, в которую сейчас входят адвокат Александра Шапиро, Тини Герагос и Марк Агнифило, подала первые документы перед апелляцией на решение о залоге.

Много исков против Комбса было подано в Нью-Йорке, где действует закон о защите жертв гендерно-мотивированного насилия, позволяющий людям подавать иски о сексуальном насилии даже после истечения срока давности.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира