Рэпер Diddy столкнулся с волной из 120 новых обвинений в сексуальном насилии

Рэпер Шон Diddy Комбс столкнулся с десятками новых обвинений в сексуальном насилии в серии судебных исков, которые должны быть поданы, сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

На пресс-конференции, состоявшейся во вторник, техасский адвокат Тони Бузби заявил, что он представляет 120 обвинителей, обвиняющих магната в сфере развлечений, которые касаются событий более 20 лет назад.

«Мы разоблачим пособников, которые способствовали такому поведению за закрытыми дверями. Мы будем заниматься этим вопросом независимо от того, на кого указывают доказательства», - сказал Бузби во время пресс-конференции.

«Много влиятельных людей... много грязных секретов», - сказал адвокат об обвинении. Он добавил, что его команда «собрала фотографии, видео, тексты».

Бузби добавил, что обвинения будут включать: «жестокое сексуальное насилие или изнасилование, содействие сексу с контролируемыми веществами, распространение видеозаписей, сексуальное насилие над несовершеннолетними».

«Это уже длинный список, но из-за характера этого дела мы собираемся убедиться, черт возьми, убедиться, что мы правы, прежде чем мы это сделаем, - продолжил Бузби. - Эти имена вас шокируют».

Адвокат сказал, что более 3000 человек пришли в его офис с обвинениями против Комбса и что он планирует начать подачу исков в разных штатах в течение следующих 30 дней. Он добавил, что имена других ответчиков будут названы позже.

Среди этой новой группы обвинителей, сказал Бузби, 62% идентифицируют себя как афроамериканцы, и они родом из более 25 штатов, большинство из которых из Нью-Йорка, Калифорнии, Джорджии и Флориды. Бузби сказал, что 25 обвиняемых были несовершеннолетними на момент предполагаемых инцидентов, некоторые из которых были еще в 1991 году. Адвокат также заявил, что одному из обвинителей было всего 9 лет на момент инцидента.

«Как подчеркнула юридическая команда Комбса, он не может рассматривать каждое безосновательное обвинение в том, что стало безрассудным медиа-цирком. Тем не менее, господин Комбс решительно и категорически отрицает как ложное и клеветническое любое утверждение о том, что он подверг сексуальному насилию кого-либо, включая несовершеннолетних, - заявила в своем заявлении адвокат рэпера Эрика Вольф. - Он с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, если и когда будут поданы иски, где истина будет установлена на основе доказательств, а не домыслов».

Дополнение

В настоящее время Комбс содержится под стражей в Метрополитенском центре заключения в Бруклине в Нью-Йорке, после того, как прокуроры Южного округа Нью-Йорка выдвинули Комбсу обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, рэкете и перевозке людей для проституции в обвинительном заключении, обнародованном в прошлом месяце. Комбс не признал себя виновным, а его адвокаты заявили, что он невиновен по всем пунктам обвинения.

Арестованного за секс-торговлю рэпера Diddy оставят под стражей без права внесения залога

Комбсу дважды отказывали в освобождении под залог, но в понедельник его юридическая команда, в которую сейчас входят адвокат Александра Шапиро, Тини Герагос и Марк Агнифило, подала первые документы перед апелляцией на решение о залоге.

Много исков против Комбса было подано в Нью-Йорке, где действует закон о защите жертв гендерно-мотивированного насилия, позволяющий людям подавать иски о сексуальном насилии даже после истечения срока давности.