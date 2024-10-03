Репер Diddy зіткнувся з хвилею зі 120 нових обвинувачень у сексуальному насильстві

Репер Шон Diddy Комбс зіткнувся з десятками нових звинувачень у сексуальному насильстві в серії судових позовів, які мають бути подані, повідомляє NBC News, пише УНН.

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На пресконференції, що відбулася у вівторок, техаський адвокат Тоні Бузбі заявив, що він представляє 120 обвинувачів, які звинувачують магната у сфері розваг, які стосуються подій понад 20 років тому.

"Ми викриємо посібників, які сприяли такій поведінці за зачиненими дверима. Ми займатимемося цим питанням незалежно від того, на кого вказують докази", - сказав Бузбі під час пресконференції.

"Багато впливових людей... багато брудних секретів", - сказав адвокат про обвинувачення. Він додав, що його команда "зібрала фотографії, відео, тексти".

Бузбі додав, що обвинувачення включатимуть: "жорстоке сексуальне насильство чи зґвалтування, сприяння сексу з контрольованими речовинами, поширення відеозаписів, сексуальне насильство над неповнолітніми".

"Це вже довгий список, але через характер цієї справи ми збираємося переконатися, чорт забирай, переконатися, що ми маємо рацію, перш ніж ми це зробимо, - продовжив Бузбі. - Ці імена вас шокують".

Адвокат сказав, що понад 3000 осіб прийшли до його офісу з обвинуваченнями проти Комбса, і що він планує розпочати подання позовів у різних штатах протягом наступних 30 днів. Він додав, що імена інших відповідачів назвуть згодом.

Серед цієї нової групи обвинувачів, сказав Бузбі, 62% ідентифікують себе як афроамериканці, і вони родом із понад 25 штатів, більшість з яких з Нью-Йорка, Каліфорнії, Джорджії та Флориди. Бузбі сказав, що 25 обвинувачів були неповнолітніми на момент передбачуваних інцидентів, деякі з яких були ще 1991 року. Адвокат також заявив, що одному з обвинувачів було лише 9 років на момент інциденту.

"Як підкреслила юридична команда Комбса, він не може розглядати кожне безпідставне обвинувачення в тому, що стало безрозсудним медіа-цирком. Тим не менш, пан Комбс рішуче і категорично заперечує як хибне і наклепницьке будь-яке твердження про те, що він піддав сексуальному насильству будь-кого, включаючи неповнолітніх, - заявила у своїй заяві адвокат репера Еріка Вольф. - Він з нетерпінням чекає на можливість довести свою невинуватість і виправдати себе в суді, якщо і коли будуть подані позови, де істина буде встановлена ​​на основі доказів, а не домислів".

Доповнення

Наразі Комбс утримується під вартою в Метрополітенському центрі ув'язнення в Брукліні у Нью-Йорку, після того, як прокурори Південного округу Нью-Йорка висунули Комбсу обвинувачення в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, рекеті та перевезенні людей для проституції в обвинувальному висновку, оприлюдненому минулого місяця. Комбс не визнав себе винним, а його адвокати заявили, що він невинуватий за всіма пунктами обвинувачення.

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Комбсу двічі відмовляли у звільненні під заставу, але у понеділок його юридична команда, до якої наразі входять адвокат Александра Шапіро, Тіні Герагос та Марк Агніфіло, подала перші документи перед апеляцією на рішення про заставу.

Багато позовів проти Комбса було подано в Нью-Йорку, де діє закон про захист жертв гендерно-мотивованого насильства, що дозволяє людям подавати позови про сексуальне насильство навіть після закінчення терміну давності.