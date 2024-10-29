P. Diddy звинувачується в розбещенні 10-річного хлопчика

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 8190 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 21483 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41826 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78249 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64488 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77643 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93126 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87232 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175964 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101041 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 24197 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 11266 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11944 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13476 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21150 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 21483 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175964 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332431 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265906 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376513 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41826 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17450 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22618 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28381 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49223 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

P. Diddy звинувачується в розбещенні 10-річного хлопчика

Київ • УНН

 • 13215 перегляди

54-річного хіп-хоп-магната P. Diddy звинувачують у сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком у 2005 році. Інцидент стався в готелі Нью-Йорка під час прослуховування, де дитині підмішали наркотики.

P. Diddy звинувачується в розбещенні 10-річного хлопчика

Шон Джон Комбс, відомий під псевдонімами Puff Daddy та P. Diddy, у новому судовому процесі звинувачується у сексуальному насильстві із застосуванням наркотиків над 10-річним хлопчиком.

Пише УНН із посиланням на The Guardian.

54-річний хіп-хоп-магнат звинувачується у вживанні наркотиків і сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком у номері готелю Нью-Йорка в 2005 році.

10-річний хлопчик, ім'я якого не було вказано в позові, був актором і репером-початківцем, який приїхав з батьками з Каліфорнії на зустрічі з представниками музичної індустрії. Під час того, що мало бути прослуховуванням для Комбса, йому дали наркотик в газованій воді від співробітника Комбса, а "засновник Bad Boy Records піддався сексуальному насильству", як стверджується в позові.

Хлопчик зрештою знепритомнів. Коли він прийшов до тями, Комбс пригрозив сильно покалічити батьків дитини, якщо він розповість комусь про те, що сталося, йдеться в заяві.

Довідково

В останні місяці Дідді, відомий музичний підприємець і продюсер, став об'єктом серйозних звинувачень з боку понад сотні осіб, які звинуватили його у злочинах надзвичайно тяжкого характеру.

У іншому позові 17-річний невідомий чоловік заявив, що Комбс примусив його до статевих актів із Комбсом та охоронцем під час триденного прослуховування для телешоу Making the Band, продюсером якого був Комбс.

Згідно з заявою, коли учасник-початківець висловив сумніви, він був виключений з конкурсу і не міг повернутися в музичну індустрію протягом семи років.

Справа про сексуальне насильство, про яке повідомив молодий співак, уже викликала бурхливу реакцію як музичної спільноти, так і правоохоронних органів. Після скарги, поданої до Верховного суду штату Нью-Йорк, ситуація загострилася, і з цього приводу висловилися різні організації та асоціації.

Комбс перебуває у в'язниці Нью-Йорка після того, як не визнав себе винним за федеральними звинуваченнями в сексуальній торгівлі, що містяться в обвинувальному висновку, оприлюдненому наступного дня після його арешту 16 вересня. Звинувачення включають твердження про те, що він примушував і ображав жінок і змушував жертв мовчати за допомогою шантажу і насильства.

Репер Diddy зіткнувся з хвилею зі 120 нових обвинувачень у сексуальному насильстві03.10.24, 13:47 • 13555 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Нью-Йорк
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00