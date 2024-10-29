P. Diddy звинувачується в розбещенні 10-річного хлопчика

Шон Джон Комбс, відомий під псевдонімами Puff Daddy та P. Diddy, у новому судовому процесі звинувачується у сексуальному насильстві із застосуванням наркотиків над 10-річним хлопчиком.

Пише УНН із посиланням на The Guardian.

54-річний хіп-хоп-магнат звинувачується у вживанні наркотиків і сексуальному насильстві над 10-річним хлопчиком у номері готелю Нью-Йорка в 2005 році.

10-річний хлопчик, ім'я якого не було вказано в позові, був актором і репером-початківцем, який приїхав з батьками з Каліфорнії на зустрічі з представниками музичної індустрії. Під час того, що мало бути прослуховуванням для Комбса, йому дали наркотик в газованій воді від співробітника Комбса, а "засновник Bad Boy Records піддався сексуальному насильству", як стверджується в позові.

Хлопчик зрештою знепритомнів. Коли він прийшов до тями, Комбс пригрозив сильно покалічити батьків дитини, якщо він розповість комусь про те, що сталося, йдеться в заяві.

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В останні місяці Дідді, відомий музичний підприємець і продюсер, став об'єктом серйозних звинувачень з боку понад сотні осіб, які звинуватили його у злочинах надзвичайно тяжкого характеру.

У іншому позові 17-річний невідомий чоловік заявив, що Комбс примусив його до статевих актів із Комбсом та охоронцем під час триденного прослуховування для телешоу Making the Band, продюсером якого був Комбс.

Згідно з заявою, коли учасник-початківець висловив сумніви, він був виключений з конкурсу і не міг повернутися в музичну індустрію протягом семи років.

Справа про сексуальне насильство, про яке повідомив молодий співак, уже викликала бурхливу реакцію як музичної спільноти, так і правоохоронних органів. Після скарги, поданої до Верховного суду штату Нью-Йорк, ситуація загострилася, і з цього приводу висловилися різні організації та асоціації.

Комбс перебуває у в'язниці Нью-Йорка після того, як не визнав себе винним за федеральними звинуваченнями в сексуальній торгівлі, що містяться в обвинувальному висновку, оприлюдненому наступного дня після його арешту 16 вересня. Звинувачення включають твердження про те, що він примушував і ображав жінок і змушував жертв мовчати за допомогою шантажу і насильства.

Репер Diddy зіткнувся з хвилею зі 120 нових обвинувачень у сексуальному насильстві