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Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

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Звезда реалити-шоу презентовала новую коллекцию белья D&GxSKIMS в провокационной фотосессии с католическими четками. Поклонники раскритиковали Ким за неуважение к религиозным символам.

Поклонники Ким Кардашьян отправились в комментарии к ее последнему посту в Instagram, чтобы поделиться своим мнением о ее образе, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

44-летняя красавица, родившаяся в Калифорнии, надела четки на шею, когда демонстрировала белое нижнее белье от Skims. 

Четки в католицизме - это бусины или узелки, используемые для подсчета молитв.

Мать четверых детей продемонстрировала новый белый бюстгальтер и нижнее белье из своей коллаборации с D&G. Они называются D&GxSKIMS. Всего было четыре новых снимка.

«Четки и нижнее белье? Это дико», - сказал один подписчик, а другой добавил: «Как ей не стыдно!»

Один из поклонников сказал: «Мадонна сделала это впервые 40 лет назад». Действительно, съемка Skims, как указано, выглядела вдохновленной клипом Мадонны Like A Virgin 1984 года.

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Ким Кардашьян посетила Белый дом25 апр. 2024, 22:55 • 24265 просмотров

Ким также показала другой образ в начале этой недели в Instagram.

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В новой рекламе она похожа на своего кумира Элизабет Тейлор, когда позировала в нижнем белье в месте, похожем на старый город в Италии, а вокруг нее были пожилые люди.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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