Звезда реалити-шоу и предпринимательница Ким Кардашьян посетила Белый дом в четверг, чтобы обсудить реформу пенитенциарной системы с вице-президентом Камалой Харрис. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Встреча состоялась после того, как в среду президент Джо Байден помиловал нескольких человек. Это были осужденные за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

Вице-президент Харрис, который имеет опыт работы на должности государственного прокурора, хочет убедить избирателей из числа меньшинств и молодых американцев дать Байдену шанс еще четыре года быть президентом.

В последние годы Кардашьян участвовала в дебатах по реформе уголовного правосудия. Среди прочего, она встречалась с Дональдом Трампом, чтобы обсудить тюремную политику, как когда он был президентом, так и после.

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