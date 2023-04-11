Ким Кардашьян присоединится к новому сезону "Американской истории ужасов"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Звезда реалити-шоу, ставшая бизнесвумен, Ким Кардашьян присоединится к актерскому составу нового сезона «Американской истории ужасов», пишет УНН со ссылкой на Variety.
Детали
Ким Кардашьян объявила о том, что присоединяется к 12-му сезону «Американской истории ужасов», в понедельник в своем аккаунте в Instagram, опубликовав тизер видео с жуткой музыкой.
В видео, опубликованном Кардашьян, говорится о том, что она присоединится к постоянной звезде «Американской истории ужасов» Эмме Робертс в 12-м сезоне, который выйдет этим летом. Видео Кардашьян показывает, что будущий сезон сериала-антологии Райана Мерфи будет называться Delicate («Нежный»).
Робертс также опубликовала то же видео с подписью: «Этим летом… Ким и я НЕЖНЫ».
Кардашьян не сообщила никаких подробностей о своем персонаже или сезоне. FX подтвердил кастинг Кардашьян Variety, но не стал вдаваться в подробности.
Представитель Мерфи сообщил Variety, что Кардашьян сыграет главную роль в 12 сезоне «Американской истории ужасов». Персонаж был создан специально для неё.
Дополнение
Хелли Фейффер, которая написала сценарии для «Американской истории ужасов» и «Американской истории преступлений», напишет все эпизоды и выступит в качестве шоураннера 12-го сезона.
Кардашьян не снималась более десяти лет, и «Американская история ужасов», безусловно, станет ее самой заметной ролью на сегодняшний день, отмечает издание.
Роль расширяет присутствие Кардашьян под зонтиком Disney. Кардашьян вместе со своей семьей сейчас является исполнительным продюсером и звездой сериала Hulu "The Kardashians", третий сезон которого стартует в следующем месяце. "Американская история ужасов" транслируется на FX и на Hulu.