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Кім Кардаш'ян приєднається до нового сезону "Американської історії жахів"

Кім Кардаш'ян приєднається до нового сезону "Американської історії жахів"

Київ • УНН

 • 1391511 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Зірка реаліті-шоу, яка стала бізнесвумен, Кім Кардаш'ян приєднається до акторського складу нового сезону «Американської історії жахів», пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

Кім Кардаш'ян оголосила про те, що приєднується до 12-го сезону «Американської історії жахів», в понеділок у своєму акаунті в Instagram, опублікувавши тизер відео з моторошною музикою.

У відео, опублікованому Кардаш'ян, ідеться про те, що вона приєднається до постійної зірки «Американської історії жахів» Емми Робертс у 12-му сезоні, який вийде цього літа. Відео Кардаш'ян показує, що майбутній сезон серіалу-антології Раяна Мерфі називатиметься Delicate («Ніжний»).

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Допис, поширений Kim Kardashian (@kimkardashian)

Робертс також опублікувала те ж відео з підписом: «Цього літа… Кім і я НІЖНІ».

Кардаш'ян не повідомила жодних подробиць про свого персонажа чи сезон. FX підтвердив кастинг Кардаш'ян Variety, але не став вдаватися до подробиць.

Представник Мерфі повідомив Variety, що Кардаш'ян зіграє головну роль у 12 сезоні «Американської історії жахів». Персонаж було створено спеціально для неї.

Доповнення

Геллі Фейффер, яка написала сценарії для «Американської історії жахів» та «Американської історії злочинів», напише всі епізоди і виступить як шоураннер 12-го сезону.

Кардаш'ян не знімалася більше десяти років, і «Американська історія жахів», безумовно, стане її найпомітнішою роллю на сьогоднішній день, відзначає видання.

Роль розширює присутність Кардаш'ян під парасолькою Disney. Кардаш'ян разом зі своєю сім'єю наразі є виконавчим продюсером та зіркою серіалу Hulu "The Kardashians", третій сезон якого стартує наступного місяця. "Американська історія жахів" транслюється на FX і на Hulu.

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