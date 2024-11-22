ukenru
Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
11:15 • 26173 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
10:15 • 64772 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
09:50 • 107111 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
07:52 • 113537 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 116535 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 130835 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 141024 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150180 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 150887 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 149815 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 177013 просмотра
Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

Использование россией новой ракеты является "тревожным событием" - спикер генсека ООН

 • 105100 просмотра
Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

Партизаны помогли уничтожить подразделение дронов армии рф на Донетчине - "АТЕШ"

 • 103582 просмотра
Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

Баллистическая ракета рф "орешник" имела несколько боеголовок - представители США и Запада

 • 106327 просмотра
В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

В Черном море находятся 6 вражеских ракетоносителей общим залпом до 23 ракет

 • 100872 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

07:14 • 101749 просмотра
публикации
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 12187 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

09:50 • 107083 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

07:52 • 113510 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 183430 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 229850 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

10:23 • 35754 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

08:46 • 49524 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

07:14 • 101749 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

07:06 • 48171 просмотра
Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

Ученые в сирийской гробнице нашли древнейший известный алфавит

 • 80886 просмотра
Актуальное
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Киев  •  УНН

 • 25147 просмотра

Read in English

Специалисты КНИИСЭ прошли тренинг по идентификации и обезвреживанию самодельных взрывных устройств в Венгрии. Обучение проводилось совместно с экспертами ЕС и ФБР США на специальном полигоне.

Эксперты лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз вместе со специалистами из ЕС и США прошли тренинг по обезвреживанию взрывоопасных предметов химического, биологического, радиологического, ядерного и взрывного характера в Венгрии. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщили УНН в КНИИСЭ.

Во время практических занятий на специально оборудованном полигоне совместно с европейскими и американскими экспертами проводилась отработка задач по идентификации и обезвреживанию самодельных взрывных устройств. В частности, был продемонстрирован синтез взрывчатых веществ. Новым стал опыт проведения контролируемых взрывов, которые были проведены на полигоне, позволяют глубже понять механизмы действия таких устройств и, соответственно, эффективнее их обезвреживать

- сообщили в КНИИСЭ 

В Институте отметили, что современные реалии требуют от судебных экспертов глубоких знаний и практических навыков в сфере обезвреживания самодельных взрывных устройств. 

«Доступность информации об их изготовлении увеличивает риски террористических актов и преступных действий, что создает серьезные угрозы для безопасности граждан. Это особенно актуально в контексте военной агрессии России против нашего государства и системных попыток врага осуществить диверсионные мероприятия в тылу», - рассказали эксперты.

Обучение прошло в Венгрии с участием представителей Украины и стран-членов ЕС, под руководством Центральноевропейского учебного центра ХБРЯВ CBRN-E (CE CBRN-E TC) и Федерального бюро расследований США.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКриминал и ЧП
federalnoe-byuro-rassledovaniiФедеральное бюро расследований
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина