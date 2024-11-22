Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
Киев • УНН
Специалисты КНИИСЭ прошли тренинг по идентификации и обезвреживанию самодельных взрывных устройств в Венгрии. Обучение проводилось совместно с экспертами ЕС и ФБР США на специальном полигоне.
Эксперты лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз вместе со специалистами из ЕС и США прошли тренинг по обезвреживанию взрывоопасных предметов химического, биологического, радиологического, ядерного и взрывного характера в Венгрии. Об этом в эксклюзивном комментарии сообщили УНН в КНИИСЭ.
Во время практических занятий на специально оборудованном полигоне совместно с европейскими и американскими экспертами проводилась отработка задач по идентификации и обезвреживанию самодельных взрывных устройств. В частности, был продемонстрирован синтез взрывчатых веществ. Новым стал опыт проведения контролируемых взрывов, которые были проведены на полигоне, позволяют глубже понять механизмы действия таких устройств и, соответственно, эффективнее их обезвреживать
В Институте отметили, что современные реалии требуют от судебных экспертов глубоких знаний и практических навыков в сфере обезвреживания самодельных взрывных устройств.
«Доступность информации об их изготовлении увеличивает риски террористических актов и преступных действий, что создает серьезные угрозы для безопасности граждан. Это особенно актуально в контексте военной агрессии России против нашего государства и системных попыток врага осуществить диверсионные мероприятия в тылу», - рассказали эксперты.
Обучение прошло в Венгрии с участием представителей Украины и стран-членов ЕС, под руководством Центральноевропейского учебного центра ХБРЯВ CBRN-E (CE CBRN-E TC) и Федерального бюро расследований США.