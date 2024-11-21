"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

21 ноября 2024 года российские войска совершили атаку на Днепр, использовав межконтинентальную баллистическую ракету, запущенную из астраханской области. Как отметил военный эксперт Павел Нарожный, это первый случай в истории, когда такой тип ракеты применяют в боевых действиях. В эксклюзивном комментарии УНН, он рассказал об особенностях этого типа вооружения и его влиянии на ситуацию.

В чем особенность этой ракеты?

Она имеет несколько ключевых особенностей. Во-первых, ее высота полета - более 100 км, а иногда даже до 150 км. Это гораздо выше, чем обычная баллистическая ракета, которая летит на высоте 20-25 км. Во-вторых, это очень дорогой тип ракеты - стоимость выстрела может достигать десятков миллионов долларов, а если учесть все комплексы, то и сотни миллионов. Сбивать такую ракету чрезвычайно сложно. Для этого нужен комплекс, например THAAD, которых в Украине нет. И даже разговора не ведется о том, что нам их кто-то будет передавать. Это сверхсовременные системы, которые есть в США и, возможно, в Израиле.

Как это может повлиять на ход войны?

Это, скорее, психологическое давление, чем реальное влияние на ход войны. Хотя ракета и предназначена для переноса ядерной боеголовки, россия вряд ли применит ядерное оружие против Украины. Использование ядерной боеголовки загрязнит территорию не только Украины, но и Европы, поэтому это не выгодно для России. В этом случае, вероятно, речь идет об обычной взрывчатке - несколько тонн, что не является новым для Украины. Уже сейчас россия использует ракеты с боеголовками в 800 кг-1 т, и это не изменило ход войны.

Как это влияет на международную реакцию?

Конечно, это может повлиять на международную реакцию. Надеюсь, что наши союзники будут не просто "обеспокоены", а "очень обеспокоены" таким развитием событий.

Есть ли стратегические преимущества в использовании таких ракет для россии?

Нет стратегических преимуществ для россии в использовании таких ракет в этом конфликте. Это больше демонстрация силы и затраты огромных средств.

Что вы думаете об информации, что ракета, которая была запущена, является ракетой "Рубеж"?

Только после анализа обломков ракеты можно точно сказать, о какой именно ракете идет речь. Сейчас трудно делать оценки без такой информации.

Были ли подобные случаи ранее?

Это первый случай в истории, когда межконтинентальная баллистическая ракета была использована в боевых условиях. Ранее межконтинентальные ракеты применялись исключительно для испытаний. Например, Хиросима и Нагасаки - это были ядерные бомбы, сброшенные с самолета. Более мощные удары осуществлялись США, когда они сбрасывали бомбы в Афганистане, но это были управляемые бомбы, а не межконтинентальные ракеты.

Что нового в использовании такой ракеты?

Размер боеголовки - это главная особенность, но именно использование межконтинентальной ракеты, которая может преодолевать расстояние до 6000 км, является новым явлением в войне. Это первый случай, когда такая ракета используется в реальном бою.

Напомним

Сегодня россия использовала против Украины новую ракету, которая имеет характеристики межконтинентальной баллистической. Президент Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются экспертизы по этому оружию.

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