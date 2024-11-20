Китай призвал к "спокойствию" после пересмотра россией ядерной доктрины
Киев • УНН
После подписания Путиным указа о расширении применения ядерного оружия, Китай призвал к спокойствию. МИД КНР отметил необходимость деэскалации и политического урегулирования кризиса в Украине.
На следующий день после того, как российский диктатор владимир путин подписал указ, расширяющий возможности применения ядерного оружия, Китай призвал к спокойствию, пишет УНН со ссылкой на заявление спикера МИД КНР Линь Цзяня.
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"Мы приняли во внимание эти сообщения. В текущей ситуации все соответствующие стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность и совместно стремиться к деэскалации и снижению стратегических рисков путем диалога и консультаций. В украинском вопросе позиция Китая последовательна и четкая. Позвольте мне подчеркнуть, что Китай призывает все стороны к деэскалации ситуации и стремиться к политическому урегулированию кризиса в Украине. Эта позиция остается неизменной. Китай будет продолжать играть конструктивную роль в этом", - заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь на пресс-конференции 20 ноября.
путин утвердил новую ядерную доктрину рф: что изменилось19 нояб. 2024, 08:43 • 12726 просмотров