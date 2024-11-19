путин утвердил новую ядерную доктрину рф: что изменилось

ukenru
Эксклюзив
россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ
07:51 • 25307 просмотра

россия во второй раз применила против Украины ракету "Циркон" - КНИИСЭ

Эксклюзив
«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения
07:19 • 51041 просмотра

«Количество паркомест для людей с инвалидностью увеличится": Шуляк рассказала, когда ожидать изменения

Эксклюзив
"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это
07:04 • 58582 просмотра

"Жест доброй воли": АРМА может включить обслуживание кредитов в условия тендера на управление ТРЦ "Гулливер", но сделает ли это

Эксклюзив
В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно
 • 103501 просмотра

В Минобороны работают над возможностью подачи заявок о выплатах в "Армии+": для кого именно

Эксклюзив
Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт
 • 111564 просмотра

Здоровое питание в школах и садиках. Бровары будут привлекать международный опыт

Эксклюзив
Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева
 • 111145 просмотра

Это диверсия. Эксперт резко раскритиковал "Клуб белого бизнеса" Гетманцева

Эксклюзив
Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить
 • 120469 просмотра

Президента Зеленского завтра ожидают в ВР: о чем будет говорить

Эксклюзив
Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей
 • 137765 просмотра

Броварской ветеранский центр сочетает искусство и реабилитацию для военных и их семей

Эксклюзив
Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год
 • 152819 просмотра

Эксперт о возможном решении по разрешению бить вглубь рф: затянули почти на год

Эксклюзив
Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября
 • 155874 просмотра

Начало эпохальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 ноября

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Углубление сотрудничества Ирана и россии может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке - глава МИД Украины

Углубление сотрудничества Ирана и россии может ухудшить ситуацию на Ближнем Востоке - глава МИД Украины

 • 52534 просмотра
Сибига: "Самый быстрый способ завершить войну - оказать поддержку Украине, чтобы она заставила россию вывести свои войска"

Сибига: "Самый быстрый способ завершить войну - оказать поддержку Украине, чтобы она заставила россию вывести свои войска"

 • 57174 просмотра
G20 призвали к глобальному сотрудничеству в условиях войны в Украине и гуманитарного кризиса в Газе

G20 призвали к глобальному сотрудничеству в условиях войны в Украине и гуманитарного кризиса в Газе

 • 70269 просмотра
На Киевщине работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности

На Киевщине работает ПВО: жителей призывают соблюдать правила безопасности

 • 59349 просмотра
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы

 • 64008 просмотра
публикации
Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

Украинцы заплатят 15 тыс. евро за нарушения детективов НАБУ - ЕСПЧ

 • 109967 просмотра
Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

Двойные стандарты АРМА: расследование тендерных аномалий

 • 218242 просмотра
Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

Переход от МСЭК к экспертным командам: правительство приняло постановление

 • 305248 просмотра
Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

Пиар на миллиарды: как глава АРМА Дума использует ТРЦ "Гулливер" для заявлений, а не решений

 • 223054 просмотра
«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

«Это все дико выглядит» - детектив НАБУ Ярема о ключевом документе антикоррупционеров в деле против экс-министра Сольского

 • 227770 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

 • 74844 просмотра
Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

Португальский сыр из овечьего молока признали лучшим в мире

 • 103880 просмотра
Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

Николь Кидман на церемонии вручения губернаторской премии пришлось снять туфли

 • 118767 просмотра
Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

Сиквел "Догмы" в разработке: режиссер ожидает возвращения Мэтта Дэймона и Бена Аффлека

 • 139491 просмотра
Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

Группа Aespa торжествует на первой церемонии Korea Grand Music Awards: кто еще получил награды

 • 178631 просмотра
Актуальное
путин утвердил новую ядерную доктрину рф: что изменилось

путин утвердил новую ядерную доктрину рф: что изменилось

Киев  •  УНН

 • 2777 просмотра

Read in English

россия обновила условия применения ядерного оружия, включив атаки со стороны коалиций и неядерных государств при поддержке ядерных. Документ предусматривает возможность ядерного ответа на массированные атаки.

российский диктатор владимир путин утвердил обновленную ядерную доктрину  рф. Документ с новым текстом опубликован на сайте кремля. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН

Детали

Согласно документу, агрессия любого государства из состава военной коалиции против россии или ее союзников рассматривается как агрессия всей коалиции.

В случае агрессии со стороны неядерной державы при поддержке ядерной россия расценит ее как совместное нападение. россия применит ядерное оружие в качестве ответной меры на использование оружия массового поражения.

В документе подчеркивается, что доктрина имеет оборонный характер.

Как пишут росСМИ, путин утвердил обновленную концепцию на фоне разрешения США бить западными ракетами по целям в рф.  Поправки, которые в кремле просят считать "определенным сигналом для Запада", анонсировали еще летом.

Напомним 

В октябре россия провела плановую тренировку стратегических сил ядерного сдерживания под руководством путина. песков подтвердил регулярность таких мероприятий, а путин подчеркнул важность ядерной триады.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира