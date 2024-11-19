путин утвердил новую ядерную доктрину рф: что изменилось
Киев • УНН
россия обновила условия применения ядерного оружия, включив атаки со стороны коалиций и неядерных государств при поддержке ядерных. Документ предусматривает возможность ядерного ответа на массированные атаки.
российский диктатор владимир путин утвердил обновленную ядерную доктрину рф. Документ с новым текстом опубликован на сайте кремля. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Согласно документу, агрессия любого государства из состава военной коалиции против россии или ее союзников рассматривается как агрессия всей коалиции.
В случае агрессии со стороны неядерной державы при поддержке ядерной россия расценит ее как совместное нападение. россия применит ядерное оружие в качестве ответной меры на использование оружия массового поражения.
В документе подчеркивается, что доктрина имеет оборонный характер.
Как пишут росСМИ, путин утвердил обновленную концепцию на фоне разрешения США бить западными ракетами по целям в рф. Поправки, которые в кремле просят считать "определенным сигналом для Запада", анонсировали еще летом.
Напомним
В октябре россия провела плановую тренировку стратегических сил ядерного сдерживания под руководством путина. песков подтвердил регулярность таких мероприятий, а путин подчеркнул важность ядерной триады.