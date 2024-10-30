росія провела тренування ядерних сил: що заявив пєсков про навчання
Київ • УНН
Росія провела планове тренування стратегічних сил ядерного стримування під керівництвом путіна. пєсков підтвердив регулярність таких заходів, а путін наголосив на важливості ядерної тріади.
Тренування стратегічних сил ядерного стримування, яке росія провела напередодні, було плановим. Такі заходи відбуваються регулярно, заявив прессекретар російського диктатора дмитро пєсков. Про це пишуть російській ЗМІ, передає УНН.
"Так. Це регулярний плановий захід", - сказав пєсков.
У вівторок російський диктатор володимир путін провів тренування стратегічних сил ядерного стримування. путін зазначив, що росія підтверджує свою принципову позицію про те, що використання ядерної зброї - це крайній, винятковий захід забезпечення безпеки держави.
путін також додав, що "саме ядерна тріада продовжує залишатися надійним гарантом суверенітету і безпеки росії, даючи змогу вирішувати завдання стратегічного стримування, а також підтримувати ядерний паритет і баланс сил у світі як об'єктивні чинники глобальної стабільності".
Крім того, диктатор наголосив на важливості того, щоб "мати сучасні та постійно готові до бойового застосування стратегічні сили з огляду на зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз і ризиків".
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