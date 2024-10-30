россия провела тренировку ядерных сил: что заявил песков об учениях

Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания, которую россия провела накануне, была плановой. Такие мероприятия происходят регулярно, заявил пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков. Об этом пишут российской СМИ, передает УНН.

"Да. Это регулярное плановое мероприятие", - сказал Песков.

Во вторник российский диктатор владимир путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. путин отметил, что россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия - это крайняя, исключительная мера обеспечения безопасности государства.

Путин также добавил, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности россии, позволяя решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".

Кроме того, диктатор отметил важность того, чтобы "иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы, учитывая рост геополитической напряженности, появление новых внешних угроз и рисков".

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет возвращать себе право быть ядерной державой, но в обмен на это должна получить "зонтик безопасности".