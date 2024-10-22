Україна не хоче повертати ядерну зброю, але натомість має отримати "безпекову парасольку" - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна не прагне повернути ядерний статус, але потребує гарантій безпеки. Він наголосив, що Україна віддала ядерну зброю, але не отримала членства в НАТО.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче повертати собі право бути ядерною державою, але в обмін на це має отримати "безпекову парасольку". Про це він заявив на зустрічі з журналістами, передає УНН з посиланням на Суспільне та "Бабель".
"Я сказав: "Ми не маємо ядерної зброї і ми не в НАТО, і не будемо в НАТО до завершення війни. Ось чому мені потрібен цей пакет". Нам потрібен пакет, який може зупинити путіна та знизити його військовий потенціал. Я знайшов цю альтернативу", — сказав Зеленський.
За словами Президента, його позиція чітка — він ніколи не просив повернути Україні ядерну зброю.
Як пише "Бабель", на думку Зеленського, коли Україна віддала всю ядерну зброю у 1996 році, то за це мала б стати членом НАТО.
"Це моя думка. Я поділився нею з президентом США Джо Байденом і з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Ось чому я сказав, що не можу зрозуміти, де справедливість по відношенню до України. Ми віддали ядерну зброю. Ми не отримали НАТО. Я запитав їх, чи можете ви назвати мені інших союзників або іншу "безпекову парасольку", якісь безпекові заходи й гарантії для України, які будуть співмірні з НАТО. Ніхто не може мені сказати", — розповів Зеленський.
Доповнення
BILD з посиланням на власні джерела повідомив, що Київ цілком серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї, як гарантії безпеки для України.
Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито плани України з відновлення ядерного арсеналу.
Згодом Зеленський наголосив, що Україна не збиралась створювати ядерну зброю і вважає членство НАТО кращим за будь-яку зброю.