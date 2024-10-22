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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина не хочет возвращать ядерное оружие, но взамен должна получить "зонтик безопасности" - Зеленский

Украина не хочет возвращать ядерное оружие, но взамен должна получить "зонтик безопасности" - Зеленский

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 13:40  •  2240 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина не стремится вернуть ядерный статус, но нуждается в гарантиях безопасности. Он подчеркнул, что Украина отдала ядерное оружие, но не получила членства в НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не хочет возвращать себе право быть ядерной державой, но в обмен на это должна получить «зонтик безопасности». Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает УНН со ссылкой на Суспільне и «Бабель».

«Я сказал: «Мы не имеем ядерного оружия и мы не в НАТО, и не будем в НАТО до завершения войны. Вот почему мне нужен этот пакет». Нам нужен пакет, который может остановить Путина и снизить его военный потенциал. Я нашел эту альтернативу», - сказал Зеленский.

По словам Президента, его позиция четкая - он никогда не просил вернуть Украине ядерное оружие.

Как пишет «Бабель», по мнению Зеленского, когда Украина отдала все ядерное оружие в 1996 году, то за это должна была бы стать членом НАТО.

«Это мое мнение. Я поделился им с президентом США Джо Байденом и с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость по отношению к Украине. Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. Я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой «зонтик безопасности», какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать», - рассказал Зеленский.

Дополнение

BILD со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев вполне серьезно рассматривает вариант восстановления собственных запасов ядерного оружия, как гарантии безопасности для Украины.

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы планах Украины по восстановлению ядерного арсенала.

Впоследствии Зеленский отметил, что Украина не собиралась создавать ядерное оружие и считает членство в НАТО лучше любого оружия.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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