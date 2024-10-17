Центр протидії дезінформації спростував чутки про плани України з відновлення ядерної зброї
Київ • УНН
Керівник ЦПД Андрій Коваленко спростував інформацію про плани України відновити ядерний арсенал. Він назвав такі повідомлення "фантазіями західних журналістів" та вигадками.
Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито плани України з відновлення ядерного арсеналу. Про це пише УНН з посиланням на заяву керівника ЦПД Андрія Коваленка.
Деталі
Будь-які фантазії західних журналістів про українську ядерну зброю є вигадками
Нагадаємо
У BILD з посиланням на власні джерела заявили, що Київ цілком серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї, як гарантії безпеки для України.
Зеленський про розмову з Трампом: або в України буде ядерна зброя, або членство в НАТО17.10.24, 15:43 • 13632 перегляди