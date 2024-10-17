Центр противодействия дезинформации опроверг слухи о планах Украины по восстановлению ядерного оружия
Киев • УНН
Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко опроверг информацию о планах Украины восстановить ядерный арсенал. Он назвал такие сообщения «фантазиями западных журналистов» и выдумками.
Центре противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы планах Украины по восстановлению ядерного арсенала. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление руководителя ЦПД Андрея Коваленко.
Детали
Любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками
Напомним,
В BILD со ссылкой на собственные источники заявили, что Киев вполне серьезно рассматривает вариант восстановления собственных запасов ядерного оружия, как гарантии безопасности для Украины.
Зеленский о разговоре с Трампом: или у Украины будет ядерное оружие, или членство в НАТО17 октября 2024, 12:43 • 9717 просмотров