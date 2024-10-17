Центре противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы планах Украины по восстановлению ядерного арсенала. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

Детали

Любые фантазии западных журналистов об украинском ядерном оружии являются выдумками - говорится в заметке Коваленко.

Напомним,

В BILD со ссылкой на собственные источники заявили, что Киев вполне серьезно рассматривает вариант восстановления собственных запасов ядерного оружия, как гарантии безопасности для Украины.

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