Зеленский о разговоре с Трампом: или у Украины будет ядерное оружие, или членство в НАТО

Глава государства Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором он подчеркнул важность членства Украины в НАТО как альтернативы ядерному оружию для защиты страны. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает УНН.

"Я говорил с Дональдом Трампом о НАТО, потому что в медиа были разные сигналы, относительно его отношения Украины в Альянсе", - сказал Зеленский.

По его словам, он привел Трампу пример Будапештского меморандума, который в свое время не смог защитить Украину после отказа от ядерного оружия.

"И в разговоре в с Дональдом Трампом я сказал, что либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО на сегодня мы не знаем действенные альянсы. Страны НАТО сегодня не в войне, не воюют и там живые люди. Мы выбираем НАТО, а не ядерное оружие. Я считаю, что меня услышал Трамп, потому что он объяснил, что это "действенные аргументы", - заявил глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что немедленное приглашение Украины в НАТО стало бы решающим сигналом, который укрепит позиции Украины на международной арене и подтвердит необратимость ее евроинтеграции и демократического развития.