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Зеленський про розмову з Трампом: або в України буде ядерна зброя, або членство в НАТО

Київ • УНН

 • 13632 перегляди

Президент Зеленський розповів про розмову з Трампом щодо важливості членства України в НАТО. Він наголосив, що Україна обирає НАТО замість ядерної зброї для свого захисту.

Зеленський про розмову з Трампом: або в України буде ядерна зброя, або членство в НАТО

Голова держави Володимир Зеленський розповів про свою розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, у якій він підкреслив важливість членства України в НАТО як альтернативи ядерній зброї для захисту країни. Про це він заявв на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає УНН.

"Я говорив з Дональдом Трампом про НАТО, бо в медіа були різні сигнали, щодо його відношення України в Альянсі", - сказав Зеленський.

За його словами, він навів Трампу приклад Будапештського меморандуму, який у свій час не зміг захистити Україну після відмови від ядерної зброї.

"І в розмові в з Дональдом Трампом я сказав, що або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не у війні, не воюють і там живі люди. Ми обираємо НАТО, а не ядерну зброю. Я вважаю, що мене почув Трамп, бо він пояснив, що це "дієві аргументи", – заявив глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що негайне запрошення України до НАТО стало б вирішальним сигналом, який зміцнить позиції України на міжнародній арені та підтвердить незворотність її євроінтеграції й демократичного розвитку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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