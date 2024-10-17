Факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним — Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що запрошення до НАТО зміцнить позиції країни та підтвердить незворотність євроінтеграції. Зеленський наголосив, що це стане головним аргументом для припинення війни.
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що негайне запрошення України до НАТО стало б вирішальним сигналом, який зміцнить позиції України на міжнародній арені та підтвердить незворотність її євроінтеграції й демократичного розвитку.
Про це він заявив на засіданні Європейської Ради, передає УНН.
Україна – демократична країна, яка довела, що може захищати євроатлантичний регіон і наш спільний спосіб життя. росія десятиліттями використовувала геополітичну невизначеність, спричинену тим, що Україна не в НАТО. Зараз факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним. Звичайно, членство буде пізніше
За його словами, путін просто мусить побачити, що його геополітичні розрахунки нічого не варті.
"Запрошення зараз із членством пізніше не матиме жодної політичної ціни – це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості", - наголосив він.
Зеленський зазначив, що запрошення зараз уособлює більше, ніж просто членство в НАТО. Для України воно символізує також неминучість євроінтеграції та незворотність демократичного шляху розвитку країни.
"Запрошення посилить нашу дипломатичну позицію. І це стане одним із головних аргументів для припинення війни", - сказав президент.
Нагадаємо
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє України нерозривно пов’язане з Європейським Союзом. Він також підкреслив необхідність негайної військової та фінансової підтримки для України, запевнивши, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно.