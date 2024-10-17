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Факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним — Зеленський

Київ • УНН

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Президент України заявив, що запрошення до НАТО зміцнить позиції країни та підтвердить незворотність євроінтеграції. Зеленський наголосив, що це стане головним аргументом для припинення війни.

Факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що негайне запрошення України до НАТО стало б вирішальним сигналом, який зміцнить позиції України на міжнародній арені та підтвердить незворотність її євроінтеграції й демократичного розвитку.

Про це він заявив на засіданні Європейської Ради, передає УНН.  

Україна – демократична країна, яка довела, що може захищати євроатлантичний регіон і наш спільний спосіб життя. росія десятиліттями використовувала геополітичну невизначеність, спричинену тим, що Україна не в НАТО. Зараз факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним. Звичайно, членство буде пізніше

- сказав Зеленський. 

За його словами, путін просто мусить побачити, що його геополітичні розрахунки нічого не варті. 

"Запрошення зараз із членством пізніше не матиме жодної політичної ціни – це сильне рішення, яке не потребує нічого, окрім рішучості", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що запрошення зараз уособлює більше, ніж просто членство в НАТО. Для України воно символізує також неминучість євроінтеграції та незворотність демократичного шляху розвитку країни.

"Запрошення посилить нашу дипломатичну позицію. І це стане одним із головних аргументів для припинення війни", - сказав президент. 

Нагадаємо 

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що майбутнє України нерозривно пов’язане з Європейським Союзом. Він також підкреслив необхідність негайної військової та фінансової підтримки для України, запевнивши, що ЄС стоятиме на боці України стільки, скільки буде потрібно.  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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