Факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що негайне запрошення України до НАТО стало б вирішальним сигналом, який зміцнить позиції України на міжнародній арені та підтвердить незворотність її євроінтеграції й демократичного розвитку.

Про це він заявив на засіданні Європейської Ради, передає УНН.

Україна – демократична країна, яка довела, що може захищати євроатлантичний регіон і наш спільний спосіб життя. росія десятиліттями використовувала геополітичну невизначеність, спричинену тим, що Україна не в НАТО. Зараз факт негайного запрошення України до вступу в НАТО став би вирішальним. Звичайно, членство буде пізніше