Факт немедленного приглашения Украины к вступлению в НАТО стал бы решающим - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что немедленное приглашение Украины в НАТО стало бы решающим сигналом, который укрепит позиции Украины на международной арене и подтвердит необратимость ее евроинтеграции и демократического развития.

Об этом он заявил на заседании Европейского Совета, передает УНН.

Украина - демократическая страна, которая доказала, что может защищать евроатлантический регион и наш общий образ жизни. россия десятилетиями использовала геополитическую неопределенность, вызванную тем, что Украина не в НАТО. Сейчас факт немедленного приглашения Украины к вступлению в НАТО стал бы решающим. Конечно, членство будет позже - сказал Зеленский.

По его словам, путин просто должен увидеть, что его геополитические расчеты ничего не стоят.

«Приглашение сейчас с членством позже не будет иметь никакой политической цены - это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости», - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что приглашение сейчас олицетворяет больше, чем просто членство в НАТО. Для Украины оно символизирует также неизбежность евроинтеграции и необратимость демократического пути развития страны.

«Приглашение усилит нашу дипломатическую позицию. И это станет одним из главных аргументов для прекращения войны», - сказал президент.

Напомним

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее Украины неразрывно связано с Европейским Союзом. Он также подчеркнул необходимость немедленной военной и финансовой поддержки для Украины, заверив, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуетсяо.