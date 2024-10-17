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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Факт немедленного приглашения Украины к вступлению в НАТО стал бы решающим - Зеленский

Факт немедленного приглашения Украины к вступлению в НАТО стал бы решающим - Зеленский

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:04  •  889 просмотра

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Президент Украины заявил, что приглашение в НАТО укрепит позиции страны и подтвердит необратимость евроинтеграции. Зеленский отметил, что это станет главным аргументом для прекращения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что немедленное приглашение Украины в НАТО стало бы решающим сигналом, который укрепит позиции Украины на международной арене и подтвердит необратимость ее евроинтеграции и демократического развития.

Об этом он заявил на заседании Европейского Совета, передает УНН.  

Украина - демократическая страна, которая доказала, что может защищать евроатлантический регион и наш общий образ жизни. россия десятилетиями использовала геополитическую неопределенность, вызванную тем, что Украина не в НАТО. Сейчас факт немедленного приглашения Украины к вступлению в НАТО стал бы решающим. Конечно, членство будет позже

- сказал Зеленский. 

По его словам, путин просто должен увидеть, что его геополитические расчеты ничего не стоят. 

«Приглашение сейчас с членством позже не будет иметь никакой политической цены - это сильное решение, которое не требует ничего, кроме решимости», - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что приглашение сейчас олицетворяет больше, чем просто членство в НАТО. Для Украины оно символизирует также неизбежность евроинтеграции и необратимость демократического пути развития страны.

«Приглашение усилит нашу дипломатическую позицию. И это станет одним из главных аргументов для прекращения войны», - сказал президент. 

Напомним 

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что будущее Украины неразрывно связано с Европейским Союзом. Он также подчеркнул необходимость немедленной военной и финансовой поддержки для Украины, заверив, что ЕС будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуетсяо.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
yevropeiskii-sovetЕвропейский совет
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
sharl-mishelШарль Мишель
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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