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Україна цілком серйозно розглядає варіант відновлення ядерної зброї - BILD

Київ • УНН

 • 52576 перегляди

Київ серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї. Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.

Україна цілком серйозно розглядає варіант відновлення ядерної зброї - BILD

Київ цілком серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї, як гарантії безпеки для України. Про це пише BILD з посиланням на власні джерела, передає УНН.

Деталі

Видання вказує, що під час промови на засіданні Ради ЄС Володимир Зеленський заявив, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ядерна зброя.   

Німецький аналітик Юліан Рьопке зауважив, ця заява Зеленського стала "ударом" і "шоком" для західних журналістів. Разом з тим він підкреслив, що влада України дійсно всерйоз розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї.

Рьопке посилається на заяву високопоставленого українського чиновника, за словами якого, Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 1990-ті під час підписання Будапештського меморандуму.

У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу

- заявив у розмові з Рьопке анонімний чиновник. 

Він також заявив, що Заходу слід "менше думати про червоні лінії Росії і набагато більше про наші червоні лінії".

Нагадаємо

На засіданні Ради Європи голова держави Володимир Зеленський розповів про свою розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Вони говорили про важливість членства України в НАТО як альтернативи ядерній зброї.

В розмові в з Дональдом Трампом я сказав, що або в України буде ядерна зброя – і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс

- заявив Зеленський. 
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