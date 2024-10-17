Украина вполне серьезно рассматривает вариант восстановления ядерного оружия - BILD

Киев вполне серьезно рассматривает вариант восстановления собственных запасов ядерного оружия, как гарантии безопасности для Украины. Об этом пишет BILD со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

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Издание указывает, что во время речи на заседании Совета ЕС Владимир Зеленский заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.

Немецкий аналитик Юлиан Рёпке заметил, это заявление Зеленского стало «ударом» и «шоком» для западных журналистов. Вместе с тем он подчеркнул, что власти Украины действительно всерьез рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия.

Рёпке он ссылается на заявление высокопоставленного украинского чиновника, по словам которого, Украина не смирится со вторым наступлением российских войск на Киев, и в этом случае будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е при подписании Будапештского меморандума.

У нас есть материалы, у нас есть знания. Если будет приказ, нам понадобится всего несколько недель, чтобы получить первую бомбу

Он также заявил, что Западу следует «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях».

Напомним,

На заседании Совета Европы глава государства Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Они говорили о важности членства Украины в НАТО как альтернативы ядерному оружию.

В разговоре с Дональдом Трампом я сказал, что либо у Украины будет ядерное оружие - и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс