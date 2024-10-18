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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Україна не збирається створювати ядерну зброю - Зеленський

Київ • УНН

 • 18790 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна не мала намірів створювати ядерну зброю. Він наголосив, що членство в НАТО є кращим за будь-яку зброю для забезпечення безпеки країни.

Україна не збирається створювати ядерну зброю - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збиралась створювати ядерну зброю і вважає членство НАТО кращим за будь-яку зброю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Ми не збирались створювати ядерну зброю.Я хочу, щоб ми розуміли, що від деяких медіамайданчиків - це був вкид такої інформації. Я хочу, щоб нас розуміли дуже правильно. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО і аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку і територіальну цілісність

 - сказав Зеленський.

Він додав, що якби Україна не віддавала ядерну зброю - це була б та сама "парасолька", яка є у інших ядерних держав, за умови, що ти не в НАТО.

На сьогодні, НАТО — це краще ніж будь-який інший вид зброї

- наголосив Президент.

Контекст 

BILD з посиланням на власні джерела повідомив, що Київ цілком серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї, як гарантії безпеки для України.

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито плани України з відновлення ядерного арсеналу.

Київ виконує взяті на себе зобовʼязання: в МЗС спростували чутки про відновлення ядерного потенціалу України17.10.24, 21:07 • 22557 переглядiв

Ірина Колеснік

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