Україна не збирається створювати ядерну зброю - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна не мала намірів створювати ядерну зброю. Він наголосив, що членство в НАТО є кращим за будь-яку зброю для забезпечення безпеки країни.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не збиралась створювати ядерну зброю і вважає членство НАТО кращим за будь-яку зброю. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в ефірі телемарафону, передає УНН.
Ми не збирались створювати ядерну зброю.Я хочу, щоб ми розуміли, що від деяких медіамайданчиків - це був вкид такої інформації. Я хочу, щоб нас розуміли дуже правильно. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО і аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку і територіальну цілісність
Він додав, що якби Україна не віддавала ядерну зброю - це була б та сама "парасолька", яка є у інших ядерних держав, за умови, що ти не в НАТО.
На сьогодні, НАТО — це краще ніж будь-який інший вид зброї
Контекст
BILD з посиланням на власні джерела повідомив, що Київ цілком серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї, як гарантії безпеки для України.
Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито плани України з відновлення ядерного арсеналу.
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