Украина не собирается создавать ядерное оружие - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина не собиралась создавать ядерное оружие и считает членство в НАТО лучше любого оружия. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телемарафона, передает УНН.

Мы не собирались создавать ядерное оружие. Я хочу, чтобы мы понимали, что от некоторых медиаплощадок - это был вброс такой информации. Я хочу, чтобы нас понимали очень правильно. Я считаю, что Украина должна быть в НАТО и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность и территориальную целостность - сказал Зеленский.

Он добавил, что если бы Украина не отдавала ядерное оружие - это был бы тот самый «зонтик», который есть у других ядерных государств, при условии, что ты не в НАТО.

На сегодня, НАТО - это лучше чем любой другой вид оружия - подчеркнул Президент.

Контекст

BILD со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев вполне серьезно рассматривает вариант восстановления собственных запасов ядерного оружия, как гарантии безопасности для Украины.

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы планах Украины по восстановлению ядерного арсенала.

Киев выполняет взятые на себя обязательства: в МИД опровергли слухи о восстановлении ядерного потенциала Украины