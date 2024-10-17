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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев выполняет взятые на себя обязательства: в МИД опровергли слухи о восстановлении ядерного потенциала Украины

Киев выполняет взятые на себя обязательства: в МИД опровергли слухи о восстановлении ядерного потенциала Украины

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 18:07  •  4858 просмотра

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МИД Украины опроверг информацию о планах разработки оружия массового уничтожения. Украина остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия и призывает усилить давление на россию.

В МИД заявили, что Украина сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, когда отказалась от собственного ядерного потенциала. В ведомстве также подчеркнули, что Киев не планирует возобновлять разработку оружия массового уничтожения.  Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление спикера МИД Георгия Тихого.

Детали

Официально опровергаем инсинуации неназванных источников в издании BILD о якобы планах Украины по разработке оружия массового уничтожения. Украина была и остается преданной участницей Договора о нераспространении ядерного оружия, к которому она присоединилась в 1994 году, отказавшись от третьего по мощности в мире военного ядерного потенциала

- заявил Тихий. 

 В МИД отмечают, что Украина, которая сделала крупнейший в истории вклад в международный мир, безопасность и ядерное нераспространение, сегодня стоит перед ядерным шантажом со стороны государства-террориста россии.

Поскольку москва не только прибегает к безответственной и опасной риторике на тему оружия массового уничтожения, но и создает неприемлемые угрозы для ядерных объектов на территории Украины, продолжая незаконную оккупацию ЗАЭС и рассматривая возможность ударов по элементам системы атомной энергетики Украины.

Украина также призывает мировое сообщество усилить давление на москву, чтобы предотвратить воплощение ее агрессивных планов.

Стоит напомнить, что россия, которая занимается ядерным шантажом, находится, хоть и незаконно, в кресле постоянного члена Совета Безопасности ООН. Это страна, которая обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, не применять и не угрожать Украине применением оружия массового уничтожения

- подчеркнул спикер МИД. 

В свою очередь, в Украине убеждены, что ДНЯО остается краеугольным камнем мировой архитектуры международной безопасности.

Также несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, Украина продолжает придерживаться положений ДНЯО и оставаться ответственной участницей международного режима ядерного нераспространения.

В отличие от россии, Украина выполняет взятые на себя обязательства и рассчитывает на их выполнение другими ответственными международными акторами. Призываем к объединению усилий мирового сообщества в воплощении Формулы мира, в частности ее первого пункта - "Радиационная и ядерная безопасность"

- подытожили в украинском министерстве иностранных дел. 

Контекст 

BILD со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев вполне серьезно рассматривает вариант восстановления собственных запасов ядерного оружия, как гарантии безопасности для Украины.

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы планах Украины по восстановлению ядерного арсенала.

Напомним,

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не говорила о намерениях создать ядерное оружие. Он напомнил о Будапештском меморандуме и гарантиях безопасности, которые Украина должна была получить в обмен на отказ от ядерного оружия.

Зеленский о разговоре с Трампом: или у Украины будет ядерное оружие, или членство в НАТО17 октября 2024, 12:43 • 10321 просмотр

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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