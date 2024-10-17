Ми ніколи не говорили, що готуємося створити ядерну зброю - Зеленський

Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю. Про це заявив Президент Володимир Зеленський ЗМІ за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН.

"Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, було прописано, що Україна віддає ядерну зброю й Україна від цих країн, включаючи тоді росію, Китай, США, буде мати наші гаранті безпеки, територіальної цілісності та суверенітету. Це те, що я сказав", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що Україна віддала ядерну зброю, але Будапештський меморандум не працює.

"Це означає, що це для нас не хороший захист, не справжня парасолька. У нас немає альтернативи, окрім НАТО. Це наш сигнал. Ми не будуємо ядерну зброю, не змінюйте меседжі", - заявив Зеленський.

Марк Рютте додав, що Україна буде в НАТО.

"А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно для перемоги", - заявив Рютте.

Додамо

BILD з посиланням на власні джерела повідомив, що Київ цілком серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї, як гарантії безпеки для України.

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито плани України з відновлення ядерного арсеналу.

Нагадаємо

На засіданні Ради Європи голова держави Володимир Зеленський розповів про свою розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Вони говорили про важливість членства України в НАТО як альтернативи ядерній зброї.