Ми ніколи не говорили, що готуємося створити ядерну зброю - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не говорила про наміри створити ядерну зброю. Він нагадав про Будапештський меморандум та гарантії безпеки, які Україна мала отримати в обмін на відмову від ядерної зброї.
Україна ніколи не говорила, що готується створити ядерну зброю. Про це заявив Президент Володимир Зеленський ЗМІ за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає УНН.
"Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну зброю. Я сказав, що коли був підписаний Будапештський меморандум, було прописано, що Україна віддає ядерну зброю й Україна від цих країн, включаючи тоді росію, Китай, США, буде мати наші гаранті безпеки, територіальної цілісності та суверенітету. Це те, що я сказав", - сказав Зеленський.
Він нагадав, що Україна віддала ядерну зброю, але Будапештський меморандум не працює.
"Це означає, що це для нас не хороший захист, не справжня парасолька. У нас немає альтернативи, окрім НАТО. Це наш сигнал. Ми не будуємо ядерну зброю, не змінюйте меседжі", - заявив Зеленський.
Марк Рютте додав, що Україна буде в НАТО.
"А до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно для перемоги", - заявив Рютте.
Додамо
BILD з посиланням на власні джерела повідомив, що Київ цілком серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї, як гарантії безпеки для України.
Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито плани України з відновлення ядерного арсеналу.
Нагадаємо
На засіданні Ради Європи голова держави Володимир Зеленський розповів про свою розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Вони говорили про важливість членства України в НАТО як альтернативи ядерній зброї.