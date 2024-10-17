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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие - Зеленский

Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие - Зеленский

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 17:28  •  7926 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не говорила о намерениях создать ядерное оружие. Он напомнил о Будапештском меморандуме и гарантиях безопасности, которые Украина должна была получить в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украина никогда не говорила, что готовится создать ядерное оружие. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский СМИ по итогам встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает УНН

"Мы никогда не говорили о том, что мы готовимся создать ядерное оружие. Я сказал, что когда был подписан Будапештский меморандум, было прописано, что Украина отдает ядерное оружие и Украина от этих стран, включая тогда россию, Китай, США, будет иметь наши гарантии безопасности, территориальной целостности и суверенитета. Это то, что я сказал", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что Украина отдала ядерное оружие, но Будапештский меморандум не работает.

"Это значит, что это для нас не хорошая защита, не настоящий зонтик. У нас нет альтернативы, кроме НАТО. Это наш сигнал. Мы не строим ядерное оружие, не меняйте месседжи", – заявил Зеленский.

Марк Рютте добавил, что Украина будет у НАТО.

"А до этого мы сделаем все, чтобы у Украины было все, что нужно для победы", - заявил Рютте.

Добавим

BILD со ссылкой на собственные источники сообщил, что Киев вполне серьезно рассматривает вариант восстановления собственных запасов ядерного оружия, как гарантии безопасности для Украины.

Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о якобы планах Украины по восстановлению ядерного арсенала.

Напомним

На заседании Совета Европы глава государства Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Они говорили о важности членства Украины в НАТО как альтернативы ядерному оружию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
mark-ryutteМарк Рютте
sovet-yevropiСовет Европы
bildБильд
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев