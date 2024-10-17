Київ виконує взяті на себе зобовʼязання: в МЗС спростували чутки про відновлення ядерного потенціалу України

В МЗС заявили, що Україна зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, коли відмовилась від власного ядерного потенціалу. У відомстві також підкреслили, що Київ не планує відновлювати розробку зброї масового знищення. Про це пише УНН з посиланням на заяву речника МЗС Георгія Тихого.

Деталі

Офіційно спростовуємо інсинуації неназваних джерел у виданні BILD щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Україна була і залишається відданою учасницею Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу - заявив Тихий.

У МЗС наголошують, що Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави-терориста росії.

Оскільки москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на тему зброї масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних обʼєктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію ЗАЕС та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України.

Україна також закликає світову спільноту посилити тиск на москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів.

Варто нагадати, що росія, яка займається ядерним шантажем, перебуває, хоч і незаконно, в кріслі постійного члена Ради Безпеки ООН. Це країна, яка зобовʼязалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України, не застосовувати та не погрожувати Україні застосуванням зброї масового знищення - підкреслив речник МЗС.

Своєю чергою, в Україні переконані, що ДНЯЗ залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки.

Також попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень ДНЯЗ і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження.

На відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобовʼязання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами. Закликаємо до обʼєднання зусиль світової спільноти у втіленні Формули миру, зокрема її першого пункту — "Радіаційна та ядерна безпека" - підсумували в українському міністерстві закордонних справ.

Контекст

BILD з посиланням на власні джерела повідомив, що Київ цілком серйозно розглядає варіант відновлення власних запасів ядерної зброї, як гарантії безпеки для України.

Центр протидії дезінформації спростував інформацію про нібито плани України з відновлення ядерного арсеналу.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не говорила про наміри створити ядерну зброю. Він нагадав про Будапештський меморандум та гарантії безпеки, які Україна мала отримати в обмін на відмову від ядерної зброї.

Зеленський про розмову з Трампом: або в України буде ядерна зброя, або членство в НАТО