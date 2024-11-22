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Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Киев  •  УНН

 • 17559 просмотра

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АРМА объявило конкурс на управление ТРЦ «Гулливер», не указав в тендерной документации о залоге объекта по ипотечному кредиту. Это вызвало жалобы участников и беспокойство «Ощадбанка» относительно будущих выплат по кредиту.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) снова оказалось под прицелом критики из-за того, что в тендерной документации на поиск управляющего для ТРЦ «Гулливер» не указано, что этот объект находится в залоге по ипотечному кредиту. Отсутствие этой ключевой информации стало причиной жалоб участников и вызвало сомнения в честности и объективности процесса, пишет УНН.

Детали

На тендер АРМА на платформе Prozorro (Прозорро) по поиску управляющего для ТРЦ «Гулливер» подали жалобу на дискриминационные условия тендерной документации, в том числе из-за непредоставления заказчиком достоверной информации о предмете закупки и введение участников в заблуждение относительно условий (и реалистичности в целом) выполнения условий договора управления активами.

В ответе в Агентстве по розыску и менеджменту активов на указанную жалобу пояснили, что законодательство позволяет передачу в управление имущества, которое является предметом залога. Однако, установщик управления (АРМА - ред.) обязан предупредить управляющего о том, что имущество, которое передается в управление является предметом договора залога.

«Если установщик управления не предупредил управляющего и сам управляющий не знал и не мог знать о том, что имущество, переданное в управление, является предметом договора залога, управляющий имеет право требовать расторжения договора и выплаты причитающейся ему по договору платы в соответствии со сроком управления этим имуществом», - процитировали в АРМА статью Гражданского кодекса.

В то же время в агентстве в очередной раз подчеркнули, что оно не несет обязательств по договорам владельцев активов, в том числе и по договорам залога, и не может влиять на кредитные сделки предыдущих владельцев.

Несмотря на заявление АРМА, остается непонятным, почему ключевая информация о залоге не была включена в тендерную документацию. Это ставит под сомнение прозрачность процесса отбора управляющих, ведь отсутствие информации об обременении имущества может повлиять на решение потенциальных участников тендера, а неполная документация создает для них риски.

К тому же, как отметили и в самом агентстве, если выбранный управляющий решит расторгнуть договор из-за неуведомления о залоге, это может привести к финансовым потерям.

Добавим

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ «Гулливер». Руководительница агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Здание ТРЦ «Гулливер» является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - «Ощадбанк». Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет ни одного упоминания о необходимости выплачивать заем

В «Ощадбанке» неоднократно заявляли, что решение о передаче «Гулливера» в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Недополученные «Ощадбанком» доходы из-за прекращения выплат по кредиту могут составить более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления «Ощадбанка», ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ «Гулливер», если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок «Гулливера» отдадут «непонятному управителю».

Только после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления «Ощадбанка», ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным. На этой встрече представитель банка отметил, что государственная позиция в этой ситуации должна заключаться в «обеспечении положительного инвестиционного климата, защите интересов кредиторов и соблюдении фискальных интересов, а не только в формальном выполнении решений судов». В АРМА в свою очередь пообещали еще раз детально исследовать соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включать в расходы на управление платежи банкам-кредиторам. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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