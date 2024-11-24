Над столицей уничтожено около 10 БПЛА: обошлось без пострадавших и разрушений

Ночью вооруженные силы России в очередной раз атаковали стол,эту Украину беспилотными летательными аппаратами. Было уничтожено около 10 БПЛА, об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, которые угрожали столице.(Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.Данные оперативной сводки обновляются и уточняются, - говорится в сообщении.



Сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги, добавили в ОВА.



Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе