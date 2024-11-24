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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над столицей уничтожено около 10 БПЛА: обошлось без пострадавших и разрушений

Над столицей уничтожено около 10 БПЛА: обошлось без пострадавших и разрушений

Киев  •  УНН

 • 165 просмотра

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Силы ПВО уничтожили около 10 российских беспилотников над Киевом. Обошлось без разрушений и пострадавших, однако в области все еще наблюдают вражеские БПЛА.

Ночью  вооруженные силы России в очередной раз атаковали стол,эту Украину беспилотными летательными аппаратами. Было уничтожено около 10 БПЛА, об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Силы Обороны обнаружили и обезвредили более десятка беспилотников, которые угрожали столице.(Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.Данные оперативной сводки обновляются и уточняются,

- говорится в сообщении.

Сейчас в столице нет воздушной тревоги. Но в Киевской области еще наблюдают вражеские БпЛА. Поэтому не исключено, что дроны могут изменить направление движения и будут представлять опасность для Киева. Будьте внимательны и следите за сигналами воздушной тревоги, добавили в ОВА.

Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе24 нояб. 2024, 05:22 • 2814 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКиев