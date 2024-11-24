Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе
Киев • УНН
В Черном море зафиксировано 6 российских кораблей, из которых 3 несут крылатые ракеты «Калибр». Общий залповый потенциал составляет до 6 ракет, в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.
Россия вывела сегодня утром, 24 ноября, в акваторию Черного моря шесть кораблей на боевое дежурство. Три из них являются носителями крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Об сообщает Военно-морских сил ВСУ, пишет УНН.
В Черном море 6 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 6 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море корабли отсутствуют,
За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:
- в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 5 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор.
керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук15 нояб. 2024, 11:00 • 18360 просмотров