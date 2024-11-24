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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

Россия вывела в Черное море 6 кораблей: что известно о ракетной угрозе

Киев  •  УНН

 • 1878 просмотра

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В Черном море зафиксировано 6 российских кораблей, из которых 3 несут крылатые ракеты «Калибр». Общий залповый потенциал составляет до 6 ракет, в Азовском и Средиземном морях вражеские корабли отсутствуют.

Россия вывела сегодня утром, 24 ноября, в акваторию Черного моря шесть кораблей на боевое дежурство. Три из них являются носителями крылатых ракет морского базирования типа «Калибр». Об сообщает Военно-морских сил ВСУ, пишет УНН.

В Черном море 6 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет «Калибр» общим залпом до 6 ракет, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море корабли отсутствуют,

- говорится в сообщении.

За сутки в интересах рф проход по Керченскому проливу осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 5 судов, из них 3 двигалось из пролива Босфор.

керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук15 нояб. 2024, 11:00 • 18360 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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