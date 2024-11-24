На ремонт и на три года закрывают Букингемский дворец

Приемы гостей в Букингемском дворце, который является лондонской резиденцией британских монархов, будут приостановлены с декабря по 2027 год из-за запланированной реконструкции здания. Об этом сообщает газета британская газета The Times, пишет УНН.

Детали

По данным, стоимость работ составит около 369 млн долларов. Государственные мероприятия в это время будут проводиться в Виндзорском замке, как и прием всех гостей. Король решил лично профинансировать ремонт своих частных комнат в северном крыле, которые, как ожидается, не будут готовы к использованию до конца 2027 года. Остальной ремонт дворца финансируется налогоплательщиками

Королевские источники говорят, что Чарльз будет продолжать использовать дворец как «штаб-квартиру монархии» в будущем. В 2017 году The Sunday Times сообщила, что Чарльз планирует отказаться от Букингемского дворца как королевского дома, когда станет королем.

О том, что 75-летний король Чарльз планирует провести «коррекционную процедуру» по поводу увеличенной простаты, Букингемский дворец сообщил 17 января 2023 года.

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