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Кейт Миддлтон вернулась к работе после лечения рака

Кейт Миддлтон вернулась к работе после лечения рака

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 01:19  •  12396 просмотра

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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Она встретилась с командой Центра раннего развития ребенка в Виндзорском замке для обсуждения своего проекта.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Принцесса Уэльская встретилась с членами команды Центра раннего развития ребенка и сотрудниками Кенсингтонского дворца в Виндзорском замке, чтобы обсудить свой проект по развитию детей раннего возраста.

Это первая встреча, указанная в судебном циркуляре этого года после того, как принцесса оставила публичную жизнь сначала из-за серьезной операции на брюшной полости, а затем из-за химиотерапии.

Принц Вільям поділився новинами про Кейт Міддлтон на тлі її боротьби з хворобою1 мая 2024, 12:33 • 15793 просмотра

Ожидается, что принцесса, если позволит здоровье, посетит воскресную службу памяти в поддержку королевской семьи, ветеранов и их семей.

Она также планирует провести свой ежегодный концерт колядок в Вестминстерском аббатстве в декабре.

Напомним,

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии, который она проходила после диагностирования рака. Она отметила, что последние девять месяцев были чрезвычайно тяжелыми для ее семьи.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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