Кейт Миддлтон вернулась к работе после лечения рака

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые вернулась к работе после завершения лечения от рака. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Принцесса Уэльская встретилась с членами команды Центра раннего развития ребенка и сотрудниками Кенсингтонского дворца в Виндзорском замке, чтобы обсудить свой проект по развитию детей раннего возраста.

Это первая встреча, указанная в судебном циркуляре этого года после того, как принцесса оставила публичную жизнь сначала из-за серьезной операции на брюшной полости, а затем из-за химиотерапии.

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Ожидается, что принцесса, если позволит здоровье, посетит воскресную службу памяти в поддержку королевской семьи, ветеранов и их семей.

Она также планирует провести свой ежегодный концерт колядок в Вестминстерском аббатстве в декабре.

Напомним,

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сообщила о завершении курса химиотерапии, который она проходила после диагностирования рака. Она отметила, что последние девять месяцев были чрезвычайно тяжелыми для ее семьи.